G7 convoca reunión de emergencia por ataque de Irán a Israel

Los jefes de Estado y de gobierno del G7 mantendrán una videoconferencia este domingo “para hablar sobre el ataque iraní contra Israel”, anunció el gobierno italiano, que actualmente preside el grupo de principales potencias occidentales.

La reunión fue convocada de manera urgente después de que Irán lanzara un ataque nocturno con más de 200 drones y misiles contra Israel, en respuesta a un bombardeo contra su consulado en Damasco el 1 de abril. El ataque iraní sin precedentes fue “frustrado”, según el ejército israelí.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por una mayor desestabilización de la región y seguimos trabajando para evitarla”, expresó Meloni en la red social X.

Il Governo italiano ribadisce la condanna agli attacchi iraniani contro Israele. La presidenza italiana del G7 ha organizzato per il primo pomeriggio di oggi una conferenza in collegamento a livello dei leader. Esprimiamo forte preoccupazione per una destabilizzazione ulteriore…

