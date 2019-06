El Winnipeg en Barcelona

Señor Director:

Asisto entusiasmada a la nueva exposición sobre el buque francés Winnipeg que llegó a Chile en el año 1939 fletado por el gobierno chileno para acoger a más de 2.000 refugiados republicanos catalanes y vascos que huían de la guerra y que permanecían en campos de refugiados en el sur de Francia. Organizada por la Generalitat de Catalunya en Barcelona en el Palau Robert, muestra numerosos documentos, fotos y un audiovisual explicativo. Se puede ver como Pablo Neruda, cónsul especial para ésta inmigración, fue una pieza clave en el mayor contingente de pasajeros en toda la historia del exilio republicano español. Me llama la atención que en ningún momento se haga referencia al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, que fue la persona que junto con el presidente de Chile, Pedro Aguirre Cerda, nombró a Neruda como responsable de ésta gesta y además, presionado por una derecha extrema, el presidente se vio obligado a vetar este barco y prohibirle la entrada al país, provocando el desacuerdo del ministro que puso el cargo a su disposición. El gobierno no aceptó su renuncia y el Winnipeg al fin pudo desembarcar en Valparaíso el 3 de setiembre de 1939, día en que comenzó la Segunda Guerra Mundial.

El MUME (Museo Memorial de L’Exili) de la Junquera en la frontera con Francia, dedicado a la memoria, la historia y a la reflexión crítica, recuerda los exilios provocados por la Guerra Civil en España y en Cataluña, y dentro de ello se incluye la hazaña del Winnipeg con sus pasajeros y una explicación rigurosa sobre el papel fundamental que tuvo el Ministro de Relaciones Exteriores en Chile, Abraham Ortega Aguayo, mi abuelo materno. No se puede decir lo mismo de la exposición del Palau Robert donde no hay ni rastro de él. Creo que la historia habría que contarla con más rigor, lo más exacta y completa posible, más aún en este siglo donde existe un gran abanico de fuentes de información. Mostrar y explicar un episodio memorable, no se tendría que basar sólo en copiar lo que ya existe, habría que documentarse mejor, acudiendo a historiadores que como Julio Gálvez Barraza ha rescatado información relevante del Archivo Nacional de Chile y la ha puesto a disposición del público. Desde este medio doy las gracias a Julio y al MUME por cómo se muestra al público ésta historia. En Chile se conmemorará el 80 aniversario de la llegada del Winnipeg a Valparaíso con el ministro Ortega presente y volverá a figurar a donde corresponde. Por cierto, en el último libro de Isabel Allende tampoco aparece. No hay que fomentar el olvido, aunque sea por descuido. Es peligroso. Habría que reflexionar al respecto y poner solución en todo tipo de exposiciones y libros.

Verónica Aranda Ortega