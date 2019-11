Chilenos en Estados Unidos en apoyo al pueblo de Chile

Señor Director:

Es con mucho dolor, angustia y preocupación, que hemos observado durante el último mes la fuerte y creciente represión y criminalización de la protesta social impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera ante las legítimas demandas del pueblo movilizado en las calles a lo largo y ancho de Chile.

Diferentes sectores de la población en Chile han manifestado transversalmente su frustración y profundo rechazo a un sistema político y un modelo económico, que han sido incapaces de superar la desigualdad estructural que se reproduce perversamente en el país. Estamos ante una crisis de legitimidad de la estructura político-institucional, la cual en lugar de ser el medio que canalice y represente el interés general de la población, ha sido el principal mecanismo que la elite económica y política ha usado para proteger y expandir su poder y privilegios.

Como comunidad de chilenos y aliados residentes en los Estados Unidos – muchos de los cuales fuimos víctimas directas de la dictadura cívico-militar liderada por Augusto Pinochet – manifestamos nuestra más profunda preocupación por las violaciones a los derechos humanos de la que han sido víctima nuestros compatriotas a manos de Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas. Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos, más de 6.300 personas han sido detenidas, más de 750 de los cuales son niñas, niños o adolescentes. A esto se suman las más de 2380 personas que han sido heridas, 217 de ellas hoy con serias heridas oculares producto del uso indiscriminado de balines, perdigones y bombas lacrimógenas. Hay más de 340 querellas presentadas por el INDH, incluyendo 58 por violencia sexual y 246 por tortura y tratos crueles. Más grave aún, más de 22 personas ya han perdido la vida en el marco de las protestas, al menos 5 de ellas directamente a manos de agentes del Estado.

Estamos consternados ante la incapacidad y estulticia del Gobierno liderado por el presidente Piñera para responder a esta crisis y dar cuenta de las demandas de la ciudadanía. Sus últimas declaraciones continúan criminalizando la protesta social y apostando por la estrategia de guerra como respuesta a la crisis, incrementando la represión y buscando generar inseguridad y miedo en la población. Expresamos nuestro completo rechazo a la decisión de desplegar a las Fuerzas Armadas para responder y reprimir al pueblo de Chile y tememos por la posibilidad de que se declare un nuevo estado de emergencia que vuelva a enviar la violencia militar a las calles.

Reconocemos además que el abuso de poder y las violaciones a los derechos humanos que han sido observadas por expertos en DDHH, medios internacionales de comunicación y la ciudadanía en general, en el último mes, representan la realidad cotidiana que han vivido muchas comunidades Mapuche en las últimas dos décadas. Es por esto que junto con demandar el cese de la represión y la criminalización de la legítima protesta social que se extiende hoy a lo largo del territorio nacional, demandamos la inmediata desmilitarización del territorio Mapuche y el reconocimiento de sus demandas por autonomía y recuperación territorial.

Las organizaciones, sindicatos y movimientos sociales que firmamos esta declaración expresamos nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo de Chile. Es responsabilidad del Gobierno garantizar espacios verdaderamente representativos para que la ciudadanía pueda expresar sus legítimas, urgentes y justas demandas. Aquellas incluyen la realización de un plebiscito para que sea el pueblo el que decida de forma democrática el mecanismo para la construcción de una nueva constitución, incluyendo una Asamblea Constituyente en que participen los diferentes sectores de la sociedad, además de reformas estructurales a los sistemas de pensiones, impuestos, salud pública, transporte, medio ambiente y educación. Demandamos asimismo que se lleven a cabo las investigaciones necesarias para establecer las responsabilidades criminales y políticas por las muertes y violaciones a derechos humanos sufridas en el contexto de estas movilizaciones. No hay paz posible si se mantiene la impunidad ante dichos actos de violencia estatal.

Tenemos esperanza en el coraje del pueblo chileno y plena confianza en su capacidad para asumir la responsabilidad de tomar – quizás por primera vez en la historia del país – su destino en sus propias manos y de construir un futuro más justo y digno para todos quienes viven en el territorio nacional.

El mundo los observa y no dudaremos en denunciar injusticias y actuar hasta las últimas consecuencias en apoyo del pueblo de Chile.

- La Peña Cultural Center - Berkeley, California

- Marinos constitucionalistas chilenos exiliados – Bay Area, California

- Ex-prisioneros políticos chilenos – Bay Area, California

- Wallmapu Support Committee – North California

- Sindicato UAW Local 2865 – University of California

- Latino Community Foundation - San Francisco, California

- A Day Without Immigrants - San Francisco, California

- Do No Harm - San Francisco, California

- Colombia Conexión - San Francisco, California

- CARECEN - San Francisco, California

- Boricuas en Berkeley – University of California, Berkeley

- Steven C Pitts, Center for Labor Research and Education – University of California, Berkeley

- Peace and Justice in Wallmapu Working Group – University of California, Berkeley

- La Peña Community Chorus – Berkeley, California

- Chiapas Support Committee - Oakland, California

- Democratic Socialists of America - Santa Cruz, California

- Diversity Studies at California College of the Arts – Bay Area, California

- American Indian Movement West - California

- New York University Graduate Student Union Organizing Committee -UAW 2110 - New York

- Columbia Academic Workers for a Democratic Union - New York

- Brooklyn College Executive Committee of the Professional Staff Congress (PSC-CUNY) - New York

- Consejo Ejecutivo de la Asociación Latina de Cornell University - Ithaca, New York

- No New Jails - New York

- Frente Amplio, Chile - New York

- Stand with Wallmapu – Philadelphia, Pennsylvania

- Collective Indigenous 215 – Philadelphia, Pennsylvania

- Food Chain Workers Alliance – Chicago, Illinois

- Growing Together -Chicago, Illinois

- Justicia en Ayotzinapa – Chicago, Illinois

- Pilsen Alliance – Chicago, Illinois

- Seattle Revolutionary Socialists - Washington

- Stop Veolia – Seattle, Washington

- Solidarity without Borders – Seattle, Washington

- Eugene for Chile and Wallmapu Solidarity Committee (EFCHWSC) – Oregon

- Sindicato Rutgers AAUP-AFT – New Jersey

- Liberty Tree Foundation for the Democratic Revolution

- Edelo Migrante

- Wallmapu Support International

- GAIA USA (Global Alliance for Incinerator Alternatives)