La década urgente

Señor Director:

Durante los últimos días de 2019 hubo un fugaz debate sobre cuando comienza la nueva década, si este 2020 o en 2021. Independiente de que sea este o el próximo año, lo concreto es que como humanidad entramos en una década fundamental, donde nuestro actuar hoy marcará inevitablemente nuestro futuro. Hoy ya no es posible hablar de cambio climático, nos encontramos frente a una catástrofe climática ante la cual debemos reaccionar ya, pues las consecuencias de esta catástrofe no son una hipotética posibilidad para el futuro, son una realidad palpable en la actualidad. Por consiguiente, en esta década estamos en un momento -para bien o para mal- histórico, en el cual podemos optar por dar un giro en dirección a salvar nuestro planeta y a nosotros mismos o, por el contrario, seguir en la actual senda que nos condena a desaparecer.

En estos nuevos años 20’, se requerirá del esfuerzo de todas y todos para enfrentar la emergencia. Pero debemos tener claro que solo con esfuerzos individuales no será suficiente. Debemos tener presente que la devastación capitalista no da para más y que se necesita del compromiso activo de gobiernos y de organizaciones internacionales, al mismo tiempo que debemos elegir representantes en todos los niveles que sean conscientes de la situación y que aporten en entregar soluciones, y no que sean autoridades inactivas o negacionistas de la realidad y, por tanto, un obstáculo para avanzar en las medidas necesarias. En esta línea, el actual proceso constituyente puede aprovecharse para que discutamos cómo podemos como país avanzar en una transición ecológica con justicia social.

El tiempo de alertas ya paso, es momento de acciones concretas y urgentes. Es ahora o nunca.

Gonzalo Guajardo Gavilán

Egresado de Derecho

Universidad de Chile