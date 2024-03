Daño a Carabineros

Señor Director:

A raíz de las acusaciones en contra de generales de Carabineros, la autoridad política ha reiterado una y otra vez que el apoyo es a las instituciones y no a las personas.

Como principio, no puedo estar más de acuerdo. Sin embargo, ¿cuál podría ser el efecto en los hombres y mujeres que forman una institución, si ven que a su máximo líder se le enjuicia no por robar, no por filtrar antecedentes, no por haber lesionado él a alguien, sino simplemente porque se le achacan los heridos que hubo cuando el Estado, a través de Carabineros, intentaba controlar la locura de violencia del estallido social?

El efecto inhibidor en las policías parece evidente. Más allá de quien sea, enjuiciar a un general director por haber cumplido su rol -aunque no todo resultara bien- podría tener un impacto de impredecibles consecuencias en medio de la mayor crisis de seguridad pública de nuestra historia. No sólo es personal, las secuelas pueden ser tremendamente institucionales.

Si existe una sola prueba de que el general director de Carabineros ordenó lesionar a alguien, pues que siga adelante su formalización. Si no es así, la audiencia fijada para el 7 de mayo solo parecer ser la búsqueda de un trofeo para colgar en la pared.

Saluda Atte.

Alejandro Sierra Deramond

Coronel (R) de Carabineros

Presidente Círculo de Coroneles (R)