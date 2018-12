Leyes claves que la Cámara puede aprobar para sanar al país

Chile está dolido con sus claroscuros de país que ha alcanzado niveles medio alto de desarrollo y disminución de la pobreza, pero con una enorme insatisfacción social y desconfianza en las instituciones que afectan el crédito de la política, la evaluación de las autoridades y una pérdida de capital social como nación.

Las razones son variadas y frente a cada una de ellas se han presentado mociones parlamentarias de diversa índole en las dos últimas décadas por parlamentarios críticos y visionarios, organizaciones sociales y ONGs. Los temas no se discuten por gobiernos que no se han atrevido y por la falta de concentración de mayorías reformistas en estas transformaciones que pueden partir con la voluntad de urgencia que debieran tener diversos actores de centro izquierda y segmentos auténticamente liberales y democráticos de la derecha.

La voluntad de ochenta diputados existe para hacer modificaciones constitucionales que la ciudadanía ha avalado en diversas consultas y lo dicen las encuestas de valores democráticas y agendas profundas de las personas.

La Cámara puede tener su momento de reconstitución como aporte histórico a Chile este enero del 2019. Este vector de transformación estructural busca hacerlo viable de manera pragmática, evitando la banalización del tiempo que es postergar avances y crear nuevas instituciones para cada problema. Es el esfuerzo de diseño de política transformadora en el ahora. Varias de estas propuestas fueron realizadas por la Federación Regionalista Verde:

1.- Desigualdad estructural y sueldos excesivos de altas autoridades y directores/gerentes de empresas públicas y privadas que lleva a diferencia de uno a cien entre el salario de un administrativo de $300 mil y gerentes que llegan a los $30 millones de mensuales. Como se ha escrito, el problema de Chile es la extrema pobreza y la extrema riqueza.

Propuesta: “El sistema salarial de Chile tendrá como regla una diferencia salarial máxima de uno a veinte en el personal de empresas, organizaciones, fundaciones y todo ente público”.

2.- Malas pensiones y privilegios uniformados en desuso en el mundo que camina a la convergencia para asegurar mejores pensiones a la sociedad en su conjunto en sistemas de mayor igualdad. En los escándalos en Chile el propio Contralor de la República ha pedido limitar por los abusos en Gendarmería y pensiones yuxtapuestas de uniformados. Es sensato un cierto nivel de premio por riesgo de vida y trabajo pesado, pero no jubilaciones a los 50 años. Se debe eliminar la pensión vitalicia de presidentes.

Propuesta: “El sistema previsional chileno se regirá por la misma edad de jubilación para todos, exceptuando a uniformados y personas con trabajo pesado que podrán adelantar hasta un máximo de cinco años su edad de jubilación”.

3.- Listas de espera y malos servicios sin participación real, lo que genera desazón en la ciudadanía por la inoperancia de hospitales, de los cien municipios que no tienen relleno sanitario ni demarcan sus calles, de las agencias centrales como SERVIU que demoran años en tapar baches. Las municipalidades y servicios que no cuentan con hacen cumplir los Consejos de la sociedad civil y no responden al clamor de las personas. Todos estos casos y otros tienes leyes “muertas” al no cumplirse o tener impunidad sin sistemas de real cumplimiento. La manera simple es usar el notable abandono de deberes y los tribunales electorales como tribunales administrativos.

Propuesta: “Los ciudadanos tendrán el derecho a solicitar el Instituto Nacional de Derechos Humanos que interponga hasta el Tribunal Electoral Regional respectivo una petición de destitución por notable abandono de deberes contra autoridades municipales, regionales o nacionales que incumplan de manera reiterada con sus obligaciones legales, las que podrán apelar del mismo al Tribunal Calificador de Elecciones”.

4.- La inseguridad ciudadana y la crisis de confianza en las instituciones policiales y armadas, lleva a un círculo vicioso que debe superarse por un sistema de gobernanza en que representantes civiles exigen resultados en materia de desastres y seguridad con funciones de rango constitucional:

Propuesta: “Toda institución armada y policial rendirá cuenta a su consejo de participación multiactor y será escrutado en sus finanzas por la Contraloría General de la República incluyendo sistema secreto para materias de alta seguridad”.

5.- Falta de empoderamiento regional en recursos, finanzas e inversión en transporte y gobernanza de las empresas públicas y bienes públicos. La concentración en Santiago sigue siendo significativa y discriminatoria.

Propuesta: “Las regiones distintas a la Metropolitana de Santiago tendrán al menos el sesenta por ciento en cálculo quinquenal de los recursos territoriales incluyendo entre otras los planes de transporte, inversión pública, descontaminación, sistema de cultura, ciencia y tecnología. Además, los consejos regionales nominarán al menos la mitad de los directorios de las empresas públicas que operan en su territorio así como en los consejos de gobernanza del agua y los recursos minerales”.

6.- El país avanzó en representación de mujeres en el parlamento, pero sigue existiendo una alta brecha salarial dominada por empresas machistas y una muy baja representación de poder en diferentes instituciones.

Propuesta: “Al menos el 40% de todo consejo colegiado o directorio de empresas, instituciones públicas y privadas, fundaciones e iglesias, deberá pertenecer a mujeres u hombres”.

7.- El llamado conflicto Estado-Mapuche se prolonga ante la indolencia por miedo a reconocerles constitucionalmente, devolver territorio y dar poder político.

Propuesta: “El estado chileno es plurinacional y reconoce como pueblos ancestrales al Mapuche, Aymara, Atacameño, Rapanui, Diaguita y Coya, quienes tendrán universidad pública para preservar y fomentar su cultura, estatutos de autonomía y representación política asegurada en y desde los territorios en que sean más de un 30% de la población”.