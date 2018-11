Por cuarta vez fracasa la conciliación entre las víctimas de Karadima y el Arzobispado de Santiago

Este martes y por cerca de una hora estuvieron reunidos el representante de tres víctimas del cura Fernando Karadima con el abogado que representa al Arzobispado de Santiago, Nicolás Luco, con el fin de llegar a una conciliación, según ordenó la Corte de Apelaciones, en el proceso donde los afectados piden a la iglesia una indemnización de 450 millones por daño moral.

Pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y la instancia de conciliación fracasó por cuarta vez. Según explicó el ministro de la Novena Sala de la Corte, Miguel Vásquez "hubo buena disposición de las partes, pero lamentablemente hubo aspectos que fueron irreconciliables", dijo.

En efecto el Arzobispado se niega a aceptar que en este caso hubo "encubrimiento" y quiere cambiarlo por "omisión". Pero en este sentido, el abogado de las víctimas Juan Pablo Hermosilla "no hay espacio emocional" para un acuerdo.

Además Hermosilla reveló que el Arzobispado reconoce una serie de errores que "para nosotros constituyen encubrimiento". En este contexto, agregan, según Hermosilla "un error nuevo", este es que en 2009 el entonces Arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, envió una carta al Nuncio Apostólico Giusseppe Pinto, afirmando que el proceso de investigación contra Karadima se había cerrado por tres años. El Arzobispado reconoció que no conocía la existencia de esta carta.

"El arzobispado dice que no tenía noticia de esa carta y que no sabían que el proceso había estado paralizado entre el año 2006 y el año 2009", dijo Hermosilla según consigna Cooperativa.

La causa queda "en estudio" en manos del abogado integrante del tribunal Pablo Guerrero, y según reveló el ministro Vásquez el fallo podría conocerse antes de fin de año.