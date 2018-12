Fiscalía investiga al general Franzani por reservadas reuniones tras el crimen de Camilo Catrillanca

El 14 de noviembre pasado, el general de Orden y Seguridad de Carabineros, Christian Franzani Cifuentes, viajó a Temuco en un avión institucional para constituirse en el lugar tras los hechos que habían ocurrido ese día en la tarde y que, según las confusas versiones entregadas por Carabineros y el exintendente de la Araucanía, Luis Mayol, hablaban originalmente de un operativo tras un violento robo de vehículos donde, se sostuvo, estaba involucrado el comunero mapuche, Camilo Catrillanca, quien resultó muerto tras un disparo en la nuca.

Según pudo reconstituir El Mostrador, Franzani llevó a cabo varias reuniones en la zona y monitoreó todo lo que estaba pasando por orden del General Director, Hermes Soto Isla. Su rol, hoy está en la mira del Ministerio Público, en particular luego de que el ex funcionario Carlos Alarcón -imputado por disparar el tiro que mató a Catrillanca- grabara un video, asegurando que se les pidió "mentir" sobre cómo ocurrieron los hechos. En La Moneda, tras varias horas reunidos el Presidente Sebastián Piñera, el ministro del Interior Andrés Chadwick con el General Director Hermes Soto y su alto mando, el Gobierno pidió a la institución colaborar con la investigación de la fiscalía regional, como que se cumplan las condiciones legales para hacer efectiva la prisión preventiva de los cuatro funcionarios involucrados en el crimen.

Declaraciones

En los primeros días hubo al menos tres reuniones entre generales y los abogados de Carabineros. La primera fue en la madrugada del 15 de noviembre, donde participó el propio Franzani junto al abogado civil, Cristián Inostroza Quiñiñir, y el capitán y también abogado, Álvaro Sobarzo, quien se había trasladado con Franzani a la región. La segunda cita fue ese mismo jueves a las 18:00 horas donde se sumaron dos abogados más, uno de ellos el mayor de Justicia Jorge Parra, además de funcionarios que habían participado del operativo, incluido los pilotos.

La última fue con Hermes Soto Isla el viernes 17 de noviembre en Pailahueque, quien había viajado por orden del ministro Chadwick. A esas alturas, la fiscalía ya sabía que uno de los funcionarios había borrado imágenes del operativo por lo que había decidido abrir una indagatoria por obstrucción a la investigación.

Los detalles de estas reuniones y la información que circuló al interior de la institución es lo que ahora está indagando la fiscalía regional. De acuerdo al contenido de los interrogatorios de los fiscales a cargo del caso, junto con reconstruir todo lo ocurrido, se ha hecho hincapié en el rol de Franzani en los primeros días.

Por ejemplo, el 26 de noviembre, declaró Jorge Contreras Figueroa, el prefecto de Fuerzas Especiales que salió de la institución -junto con el general Mauro Victoriano -luego que se conociera que un funcionario que participó en el operativo destruyera evidencia, básicamente el registro visual que se había logrado con las cámaras que utilizan en sus equipos.

La declaración de Contreras podría resultar clave para las indagatorias que se están realizando en la fiscalía: narra que una de las tareas que tuvo que realizar tras el operativo y que son las habituales cuando se trata de un procedimiento de importancia, fue colaborar con información para un informe ejecutivo que deben entregar a sus mandos superiores. Dice que recibió el borrador de manos del comandante Pincheira y que le hizo una serie de correcciones.

“Al leerlo me di cuenta que este informe contenía varios errores tanto de redacción como en su contenido, pues faltaban antecedentes que a mi juicio debían incorporarse. Por eso es que me aboqué a corregirlo con la información que fui recabando tanto de los funcionarios de Fuerzas Especiales; yo nunca hablé con personal del GOPE para realizar dicho informe. En cuanto a lo que sucedió concretamente con la persona herida y que después falleció, yo me quedé con lo que contenía el mismo borrador, pues solo ellos sabían que había efectivamente pasado, y esa versión consistía en que la persona se había cruzado en la línea, y así quedó estampado en dicho informe. Ese informe fue visado también por el general (Mauro) Victoriano y también por el general Gallegos. También fue revisado por un abogado que acompañaba al general Franzani, quien llegó hasta el lugar de manera urgente desde Santiago y se incorporó en horas de la noche. Una vez completamente corregido fue enviado a la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, a cargo del general Franzani”.

En su declaración, Contreras habla también de la confección del segundo parte de Carabineros -el primero solo relataba el robo del vehículos- que se entregó. Tanto el parte y su contenido así como su confección también es materia de las indagatorias que dirige el fiscal Cristián Paredes, pues es ahí donde se habla de un supuesto enfrentamiento, que ha sido descartado tras los antecedentes que ya se conocen.

Respecto al parte, que se conoció el 15 de noviembre, Contreras dice: “A su pregunta quiero decir que efectivamente el parte fue redactado en la Unidad de Collipulli y yo no participé directamente de su redacción, por lo mismo en aquella parte que se lee del documento en que se menciona la existencia de un enfrentamiento con terceros quedando el tractor en la línea de fuego, la verdad es que yo mientras estuve en el sitio del suceso y hasta el momento de encontrarme con el tractor, no aprecié aquello”, reza su declaración.

Tres días antes que Contreras presentara declaración, el fiscal Jorge Calderara interrogó al mayor de Carabineros y Comisario de la 2ª Comisaría de Fuerzas Especiales de la zona, Christian Fernández Opazo, respecto la presencia del general Franzani en la Comisaría la noche en que ocurrieron los hechos.

“A su pregunta: En la Comisaría de Fuerzas Especiales se constituyó en horas de la noche mi general Cristian Franzani Cifuentes. Entiendo que la concurrencia de mi general Franzani se debió a la gravedad de la situación que enfrentábamos. En la comisaría se realizó una reunión de la que participó además de mi general Franzani, mi general (Mauro Victoriano), el teniente coronel Sotomayor, y no recuerdo quién más. Yo llegué después de que se había iniciado la reunión y por lo que me dio la impresión era para comentar en términos informales los hechos que habían acontecido. Permanecí muy poco en la reunión, pues mi general Franzani debía concurrir a Collipulli. Al momento de asistir a la reunión recuerdo haberles exhibido un video grabado con la cámara que yo portaba donde se aprecian los primeros auxilios prestados al lesionado”.

En otra declaración con fecha 23 de noviembre, pero a las 15:15 horas y frente al fiscal Roberto Garrido, prestó testimonio el teniente coronel José Correa Correa, quien se desempeña como subprefecto de los Servicios de la Prefectura de Fuerzas Especiales de La Araucanía Nº 32. Tras el relato de los hechos de ese 14 de noviembre, Correa dice que cuando regresó a Pailahueque “se reunió una gran cantidad de gente, no sé en qué orden ni cuándo fueron llegando, pero sí recuerdo que se encontraba en el lugar mi general Franzani junto a tres abogados de la institución a quienes no conocía. Mi general Victoriano, el coronel Jorge Contreras, el comandante Sotomayor, el comandante Pincheira, los comisarios Claudio Donoso, Manuel Martínez, Christian Fernández y el abogado Cristián Inostroza. Tomé conocimiento que mi general Franzani sostuvo una reunión con algunas personas en la oficina del prefecto, pero no fui convocado a ella. Cerca de las 2 de la madrugada del día 15 de noviembre concurrí a Ercilla junto con mi coronel Contreras, donde permanecí hasta, aproximadamente, las 4 de la madrugada, regresando finalmente al cuartel de Pailahueque”.

Consultado al respecto, Carabineros explicó que no se referirán al tema, pues se trata de una investigación en curso. La fiscalía regional, en tanto, no respondió las consultas de este medio.