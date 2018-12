Comisión de DDHH aprobó multas y cárcel a quienes nieguen los crímenes de la dictadura de Pinochet

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados despachó este miércoles a la Sala el proyecto que tipifica el delito de incitación a la violencia.

Esta iniciativa contiene una indicación que sanciona con multas y cárcel a quienes las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Al respecto, la diputada Pamela Jiles dijo que "la aprobación de este proyecto es sumamente importante por cuanto nos pone en una materia central y además de mucha actualidad, al nivel de las legislaciones internacionales. Chile era hasta hoy uno de los pocos países del mundo donde cualquiera podía decir lo que se le ocurriera en materia de derechos humanos, podía actuar de manera negacionista incitando al odio, sin que eso tuviera ninguna penalidad".

El diputado Mario Venegas también habló sobre la aprobación de esta iniciativa, y aclaró que "el negacionismo de hechos que están debidamente probados a través de instancias formales, serias y que nadie puede discutir, merecen ser sancionadas. Nos parece que el proyecto, tal como había venido por parte del actual Ejecutivo, que simplemente le ponía una multa de carácter incluso de trabajo comunitario, no tiene la fuerza coercitiva para impedir que estas conductas se den".

Además, sobre los dichos de la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, quien aseguró que existe una contradicción de esta normativa con la libertad de expresión, Jiles aclaró que este derecho está resguardado.

"Queda completamente resguardada la libertad de expresión, que es algo por lo que yo he estado dispuesta a arriesgar mi vida. No hay esta contradicción aparente de la que habla por ejemplo la secretaria general de Gobierno. La libertad de expresión Hitler o de Pinochet no es libertad de expresión. El asesinato, la dictadura, la violación a los derechos humanos no forma parte de la libertad de expresión. La libertad de expresión, en todas partes tiene límites".