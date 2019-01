Comisión de Ética revisó descargos de Boric y Orsini por reunión con Palma Salamanca

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados conoció este jueves los descargos de los parlamentarios Gabriel Boric (MA) y Maite Orsini (RD), tras la denuncia interpuesta por diputados de la UDI por la polémica reunión sostenida con el ex frentista Ricardo Palma Salamanca en Francia.

La Comisión de Ética había dado la admisibilidad a los requerimientos el 19 de diciembre, ocasión en que se les solicitó un informe por escrito en relación a esa visita. Hoy, de vuelta de la semana distrital, la comisión vio las respuestas e inició su análisis y discusión.

El presidente de la instancia, el RN Bernardo Berger, precisó que por lo extenso de los escritos, la revisión se prolongará hasta la semana próxima. “La verdad es que ambas respuestas han sido extensas, por tanto en el día de hoy la comisión tomó conocimiento, dio lectura a estas repuestas y quedó en seguir analizando y discutiendo cuál va a ser la decisión final que se va a adoptar”, indicó.

Berger añadió que "le hemos pedido a la secretaría de la comisión de Ética que revise jurídicamente las respuestas para contar con un análisis mucho más profundo reglamentariamente, a fin de tomar la decisión. No podemos adelantar cuándo será ésta pues primero debemos tener claridad de la sustentación jurídica de las argumentaciones que han presentado”.

Los diputados gremialistas acusan eventuales faltas a la probidad y a la transparencia dado que se trató de una visita no informada mientras participaban en una gira internacional del Congreso que no incluía Francia, y además se encontraron con un prófugo de la justicia chilena, requerido por el crimen del senador UDI Jaime Guzmán.

Consultada la diputada Orsini respecto a esta presentación, sostuvo que ella “no avala la violencia como forma de acción política en cualquier circunstancia, menos en democracia".

Durante esta jornada, además, diputados de la UDI ingresaron a la comisión otro requerimiento sancionatorio contra el diputado Boric, esta vez por el video donde el diputado magallánico recibe una polera con la imagen de Jaime Guzmán con un balazo en la cabeza.

Hoy, el parlamentario autonomista reiteró su ofrecimiento de disculpas por esta situación, pero también advirtió a la UDI señalando que “no tengo ningún problema en reconocer con total humildad el error en mi reacción (…) pero que no se equivoquen, porque nosotros no somos como ellos. Nosotros no avalamos en nuestro país una dictadura criminal, ni la seguimos relativizando".