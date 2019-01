Senador Araya considera que permanencia de Chadwick en Interior es "insostenible"

Momentos de tensión y declaraciones cruzadas se han vivido durante esta jornada de martes, luego que desde la oposición iniciaran una campaña para exigir la renuncia del ministro del Interior, Andrés Chadwick, fuertemente debilitado por la muerte de Camilo Catrillanca el pasado noviembre.

En esa línea, el senador independiente Pedro Araya, consideró que la permanencia de Chadwick en el Ministerio del Interior es "insostenible", ya que "no ha sido capaz de entregarle, primero a la opinión pública, información clara de qué es lo que ha ocurrido, y donde más aun está entregando explicaciones que son absurdas y que no se condicen".

"Decir que recibió un llamado del general que le estaba informando que había un comunero mapuche sin un enfrentamiento, que no pudo saber qué ocurría por un problema de interferencia, no es digno de un ministro del Interior que no haya averiguado inmediatamente qué es lo que había ocurrido", dijo.

A ello, agregó que "eso da cuenta que ha existido un montaje por parte del Gobierno respecto a la situación de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, y hoy día debe asumirse claramente la responsabilidad política por parte del ministro Chadwick, toda vez que no ha tenido la conducción necesaria de informarle claramente a la opinión pública qué fue lo que ocurrió".

"Cada vez que aparece una nueva situación, se da cuenta de que el Gobierno parece que tenía mucha más información, la quiso ocultar a la opinión pública, y hoy día tenemos un ministro del Interior que a mi juicio está absolutamente debilitado, que no puede seguir en el cargo si no es capaz ni siquiera de saber qué es lo que está pasando con el personal de Carabineros que está a su mando", finalizó.