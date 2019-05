“Más de lo mismo”: ola de críticas al programa “Clase Media Protegida” lanzado por Piñera

El plan “Clase Media Protegida” con el que el Gobierno de Sebastián Piñera busca imprimirle un sello social a lo que queda de su gestión no estuvo exento de críticas. “Más de lo mismo”, sólo un compilado de anuncios ya conocidos, una acción comunicacional previa a la cuenta pública del 1 de junio, y falencias en materia de seguridad, fueron algunos de los cuestionamientos al nuevo lanzamiento presidencial.

El programa presentado por Piñera busca fortalecer este segmento mayoritario del país mediante una serie de medidas ligadas a materias de interés público, como empleo, salud, vivienda y educación, la mayoría de las cuales ya habían sido anunciadas y presentadas con anterioridad.

Para el senador y subjefe del comité del PS, Rabindranath Quinteros, el plan “está repitiendo ideas o propuestas que ya anunció en su primer gobierno” y en definitiva “no es sino una nueva versión de la red de protección social impulsada por el gobierno anterior, con más publicidad y más internet”.

A juicio del parlamentario, “el Presidente anuncia medidas, todas ya conocidas por la población, como modernización de Fonasa o el seguro de desempleo. Esto es más de lo mismo y es una falta de respeto a la ciudadanía”.

Quinteros insistió en que es “inaceptable” que Piñera presente “viejas ideas que no pudo concretar en el pasado, porque no tiene nada nuevo que mostrar a la gente. El 2019 parece ser que será otro año perdido porque La Moneda ha sido incapaz de sacar adelante reformas sociales que de verdad beneficien al país”.

También apuntando a la falta de novedad de este plan, el Instituto Igualdad –ligado al PS- sostuvo que “la red clase media protegida no es más que un esfuerzo comunicacional por reforzar el acceso a la información de la oferta pública que ya está disponible, además de los supuestos beneficios derivados de aquellos proyectos de ley actualmente en disputa en el Congreso”.

En tanto, el diputado PS Leonardo Soto apeló a la ironía, señalando en Twitter que “si la clase media, en base al esfuerzo y mérito, es motor del progreso de Chile, ¿por qué no la protegemos de los pitutos, del nepotismo, de altos costos en educación y salud, de las alzas de la luz y tags, de los negociados de las AFPs e Isapres?”.

Falencias en seguridad

En materia de seguridad ciudadana, uno de los ámbitos que contempla el plan del Gobierno, el experto Eduardo Vergara también tuvo críticas para el plan de Gobierno.

“La clase media está desprotegida frente a la delincuencia y lo seguirá estando. Modelo de seguridad del Gobierno limpia comunas ricas y envía el delito a donde vive la clase media. La desigualdad seguirá creciendo. Propuesta de #ClaseMediaProtegida es insuficiente”, señaló el director ejecutivo de Fundación @Chile_21.

A su juicio, el Gobierno en esta materia “no propone nada nuevo, solo fortalece plan de Apoyo a Víctimas que creo la Presidenta Bachelet el 2017. Gobierno demuestra ser incapaz de desarrollar una propuesta nueva y preventiva a pesar de que delincuencia es y ha sido su caballo de batalla. Decide seguir llegando tarde”.

En este punto fue secundado por el diputado de RN Gonzalo Fuenzalida, quien admitió que “en lo que se refiere a la atención de víctimas de delitos, es bastante desilusionante (...) Lo que esperamos en el Parlamento de manera transversal es una ley que cree el Servicio Nacional de Victimas que ha sido prometido por el gobierno anterior y el actual y no más días u horas de atención en un programa del Ministerio del Interior que hoy por hoy deja que desear en cuanto a la calidad de su servicio”, dijo a La Tercera.

Pero los cuestionamientos no sólo provienen a nivel político. Para el director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales, Cristián Leporati, “si se desea que el proyecto "clase media protegida" no parezca una acción comunicacional más previa a la cuenta presidencial, sería necesario que el gobierno explicite qué significa ser clase media en términos culturales, sociales y económicos”, un aspecto que no está despejado.

Este afán comunicacional del Gobierno también fue remarcado por el senador Quinteros, quien señaló que Piñera “no tiene nada nuevo que mostrar en su cuenta pública del próximo sábado 1 de junio porque el trabajo legislativo del gobierno ha sido deficiente porque se olvida que hay una oposición y nunca quiere llegar acuerdos. Por eso recurre a viejos anuncios que no se han concretado como el tren Santiago-Melipilla que presentó por primera vez el 2013”.

En ese sentido, el senador explicó que el anuncio de este plan se da cuando el crecimiento del primer trimestre de este año alcanzó solamente a un 1,6 % del PIB, “muy lejos del 4% que prometió y que tanto criticó el crecimiento al gobierno anterior”.

Sobre las propuestas hacia los adultos mayores, Quinteros expresó que “si le preocupa de verdad este sector de la sociedad ¿por qué el Presidente no propone un aumento del 30% de las pensiones a los adultos mayores o no aumenta el subsidio del transporte para ellos? La respuesta es muy simple, no le interesa hacer cambios de verdad”.