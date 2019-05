Me enteré por la prensa: Papa Francisco reconoció que gracias a las preguntas de los periodistas pudo entender los casos de abuso sexual en Chile

El Papa Francisco, en medio de una entrevista realizada a un canal mexicano, reconoció que gracias a la prensa chilena pudo entender los casos de abuso sexual en el país.

En concreto, se refirió a cuando los periodistas le hicieron preguntas al término de su controvertido viaje a Chile en 2018, viaje que se realizó en medio de los casos de abuso que cometieron integrantes del clero, como el del obispo Juan Barros, que él mismo defendió.

"Alguna pregunta me ha hecho pensar, ¿no? Sobre todo en el viaje de Chile, me di cuenta de que la información que tenía no era lo que yo había visto. Y creo que en gran parte fue alguna de las preguntas hechas con mucha educación en el viaje de vuelta que me ha hecho bastante pensar", confesó al canal Televisa.

"Finalmente cuando llegué acá pensé, recé, pedí consejo y decidí mandar un visitador apostólico, el cual destapó lo que yo no sabía. Fue una ayuda, yo me siento ayudado con eso", agregó.

Desde ese hecho, el Papa primero envió una carta a los obispos chilenos reconociendo que había "errores de apreciación" en los casos, pidiendo disculpas. Después, el Papa aceptó siete de las dimisiones presentadas por todos los obispos nacionales cuando se juntaron en mayo del 2018. Este año recibió a cinco prelados chilenos en el Vaticano y aceptó en marzo la renuncia al arzobispado de Santiago del cardenal Riccardo Ezzati.