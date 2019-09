Encuesta Criteria anticipa guerra fratricida en la derecha: último sondeo ubica a JA Kast sobre Lavín en una eventual primaria

La figura de José Antonio Kast se consolida como una piedra en el zapato de la derecha. De acuerdo a la encuesta Agencia Ciudadana Criteria de agosto, en una medición que contempla solo a los simpatizantes del oficialismo y del Partido Republicano, el exdiputado se impone al alcalde de Las Condes, el UDI Joaquín Lavín.

Si bien Lavín sigue liderando las preferencias presidenciales espontáneas y se mantiene en 16%, ahora es seguido por el líder del Partido Republicano, que marca 12%, subiendo 2 puntos desde el 10% del mes anterior. En tercer lugar, en esta lista general, aparece la excandidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, quien retrocede tres puntos, de 11% a 8%. Mientras que el senador de Evópoli Felipe Kast y el alcalde PC Daniel Jadue marcan 5%.

Otros datos a tomar en cuenta son la caída del senador RN Manuel José Ossandón, quien bajó de 4% a 2%, en tanto en la nómina asoma el nombre del alcalde de Valparaíso, el frenteamplista Jorge Sharp, también con 2%.

Escenario de primaria

Si bien Lavín sigue liderando la carrera general, el escenario cambia cuando se consulta solo a los encuestados que se identifican con Chile Vamos o el Partido Republicano, lo que configuraría un escenario de eventual primaria. En ese marco, el 33% se inclina por José Antonio Kast y el 27% por Joaquín Lavín, en una disputa donde apenas el 8% de los identificados con el sector aún no define su preferencia presidencial.

“Lo que vamos a ver es un escenario de agudización de competencia en la derecha. Lavín es un personaje muy querido trasversalmente a nivel nacional y de opinión pública, pero llevado al escenario del grupo de la centroderecha, las cosas se tensionan mucho más con José Antonio Kast y no es baladí si va o no a la primaria”, comenta a El Mostrador Cristián Valdivieso, director ejecutivo de Criteria.

Dado que la muestra fue aplicada entre el 23 y el 30 de agosto, no alcanzó a medir el impacto de la revelación sobre las platas de JA Kast en el paraíso fiscal de Panamá. Tal como adelantó un reportaje de El Mostrador, en Chile Vamos no cuesta encontrar gente que en reserva reconozca estar convencida de que la información responde a una operación de la UDI para sacarlo del camino.

Para Valdivieso, el efecto de estas informaciones sobre el patrimonio del líder del Partido Republicano es “una noticia totalmente en desarrollo y puede haber una guerra fratricida”. De hecho, en la UDI la presidenta del partido, Jacqueline van Rysselberghe, ya dio su opinión y dijo que Kast podría correr la misma suerte del exministro Laurence Golborne, quien debió dar un paso al costado en la pasada carrera presidencial al conocerse la información sobre sus platas en las Islas Vírgenes.

La diferencia, explica Valdivieso, es que el exdiputado “puede ser un Golborne que no caiga. Esa es la diferencia. El planteamiento de Kast es decir ‘yo no voy a ser un nuevo Golborne, yo voy a enfrentar estas puñaladas que me están llegando, no voy a ser un Golborne que se va a hacer a un lado, al revés, yo voy a salir con todo’. Y eso genera un escenario muy conflictivo en la derecha”.

El sondeo reveló además que, pese a que la carrera presidencial se concentra en 3 figuras principales en el sector –José Antonio Kast, Joaquín Lavín y Felipe Kast–, también se esbozan nuevos “rostros presidenciales” con bajas menciones, como el senador RN Andrés Allamand y Cecilia Morel.

La carrera en la oposición

En la oposición las cosas no están tan claras, de acuerdo a la encuesta Criteria. Por primera vez, desaparece Michelle Bachelet en este nicho y se impone Beatriz Sánchez (33%), seguida por Daniel Jadue (15%) y en tercer lugar la novedad: Jorge Sharp (6%).

Además, entre los identificados con la oposición que manifiestan alguna preferencia –hay un 17% que aún no sabe–, aparecen también nuevas figuras, como José Miguel Insulza, Ricardo Lagos Weber y Gabriel Boric.

Ahora, la oposición podría tener un renacer de la mano del proyecto de 40 horas, donde le dobló la mano al Gobierno. “La oposición ha estado súper fragmentada y dividida, pero a propósito del proyecto de las 40 horas empieza a ordenarse. Entonces, también se la van a empezar a afilar los dientes y el poder aglutina”, apunta Valdivieso.

De hecho, en la medición irrumpen Sharp y otros figuras y eso demuestra que “la ciudadanía está empezando a mirar un poco más a la oposición como alternativa".