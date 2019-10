Mañalich manda a la UTI el Hospital Digital de Santelices y recorta su presupuesto en $10 mil millones

Un proyecto estrella en caída libre. El Hospital Digital, la iniciativa más importante del exministro de Salud, Emilio Santelices finalmente está pasando a un segundo plano en la era Mañalich en el Minsal luego de que se informara la rebaja del Presupuesto 2020 para su continuidad en unos 10 mil millones de pesos.

"Nosotros hemos decidido concentrarnos en las listas de espera no Auge, o sea que el Hospital Digital tenga como su tarea fundamental disminuir la lista de espera por especialista de pacientes no incluidos y la lista de espera quirúrgica no auge", explicó el titular de Salud en conversación con CNN Chile.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, complementó lo señalado por Mañalich, planteando que el Hospital Digital "es un proyecto de Gobierno, pero lo que pasa es que la ejecución y la velocidad con la cual podemos ejecutar los proyectos no siempre es la que deseáramos y tenemos que hacerlo en forma más gradual porque tenemos una restricción global de recursos".

Cabe consignar que el proyecto que busca crear un establecimiento virtual, donde especialistas atendieran a distancia, pudiendo interpretar exámenes, diagnósticos y recetar tratamientos, fue modificado por el actual jefe de la cartera, Jaime Mañalich, a su llegada al Minsal, quien derivó la iniciativa al área de la Tecnologías de la Información.

Reacciones cruzadas

La noticia fue un verdadero balde de agua fría para el senador Felipe Harboe, “es un escándalo, la presión de algunos médicos quiere terminar con la esperanza de miles de pacientes”.

“Programas de Estado como éste no pueden depender de una sola autoridad. No es aceptable que venga un ministro y tire por la borda los millones de dólares invertidos, el personal contratado y las esperanzas de millones de pacientes de regiones a no seguir esperando para que algún médico se digne a atenderlos”, sostuvo el legislador PPD.

“Este es el mayor retroceso en el Gobierno del presidente Piñera. Mientras dice que seremos digitales, el ministro Mañalich prácticamente cierra el Hospital Digital. Es inaceptable", cerró.

Distinta es la visión del diputado PPD y presidente de la comisión de Salud de la Cámara Baja, Ricardo Celis, quien sostuvo que la reducción presupuestaria "es adecuada porque hoy día se hace más importante el tratamiento de las patologías contempladas en el GES (Garantías Explícitas en Salud) que un esbozo de algo que va a ocurrir en el futuro".

"Como estamos en un periodo de estrechez económica se requiere hacer una redestinación de los flujos", agregó.

El parlamentario explicó que "hoy día no están las condiciones para poner el financiamiento y todo el acento en el Hospital Digital", ya que "faltó ingeniería y faltaron decisiones políticas más claras".