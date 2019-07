Mañalich modifica Hospital Digital, el proyecto estrella de Santelices y éste responde: "No va a cumplir con la orientación que tenía"

Una de las últimas iniciativas que quedan del exministro de Salud, Emilio Santelices, es el Hospital Digital. Con su proyecto estrella, buscaba crear un establecimiento virtual, donde especialistas tendieran a distancia, pudiendo interpretar exámenes, diagnósticos y recetar tratamientos.

Pero Santelices fue removido, y en su lugar, retornó Jaime Mañalich, quien había criticado previamente la idea de Santelices y, con su llegada a la cartera de Salud, hará cambios, los que comenzaron la última semana.

El mismo Mañalich explica los cambios: "He definido que el área de la Tecnologías de la Información se haga cargo del Hospital Digital porque TI da soporte y apoya a Salud Pública, a las compines y a todo lo que corresponde a tecnologías en el ministerio".

"En el período anterior se desarrolló el Hospital Digital como piloto dependiente del ministro de Salud directamente. Es el momento que eso esté insertado en la estructura del ministerio, donde corresponde: en el área de servicios a los pacientes", explicó en entrevista con el diario El Mercurio.

Para esta reorganización, se creó el departamento de Salud Digital, a cargo de Héctor Fuenzalida, exjefe de la División de Gestión de Redes Asistenciales, quien a través de una videoconferencia, aseguró que tendrá como objetivo entregar mejor calidad de atención, contribuir a la integración y supervisar la seguridad de la información. Pero, para la gente ligada al proyecto, Mañalich intenta "bajar de rango" al Hospital Digital.

Así opina el exministro Santelices, quien sostiene que "el cambio de organización, según me he enterado, solamente va a dejar priorizados algunos aspectos del Hospital Digital. Entonces, se le quita el sentido de que esto sea una nueva forma de entregar salud y solamente se circunscribe a que sea un instrumento de telemedicina. Eso es volver atrás. No va a cumplir con la orientación que tenía".

A su juicio, en declaraciones al citado medio, "que el proyecto quede en uno u otro lado da una señal. Que quede en TI da la señal de que esto fuera sólo un instrumento tecnológico, pero esto es un modelo de atención en sí mismo. Lo que ahora se ha concebido no tiene la profundidad del modelo que teníamos nosotros".