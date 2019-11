El caso del expresidente de la FEUC que denuncia seguimiento del OS9 de Carabineros hasta su domicilio

En los últimos días, en las redes sociales se han viralizado registros de Carabineros deteniendo a civiles en autos particulares, un hecho que según el general director de la institución, Mario Rozas, se ajusta plenamente al protocolo. También se viralizó que la inteligencia policial mantenía en la mira a los principales líderes sociales. Ahora se suma una última denuncia, la que realizó el expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), Daniel Gedda.

A través de su cuenta de Facebook, Gedda denunció que tres carabineros de civil -posteriormente reconocieron que eran del OS9- concurrieron a su edificio a "intentar hablar conmigo". El conserje llama al departamento y les dice que no está.

Posteriormente, "le pidieron al conserje información sobre si era efectivamente mi domicilio, cuales eran mis horarios, si trabajaba o estudiaba y donde, además pidieron cualquier otra información que el conserje pudiera dar y sus datos personales", como dijo en el post. Los uniformados, al momento de irse, sacaron fotos al edificio.



Según su testimonio, esto puede ser para "obtener una declaración en un procedimiento vigente ya que figuro como victima por haber recibido un perdigón, caso en el cual no se justifica de ninguna manera el llegar 3 miembros del OS9". Esto, porque Gedda se encuentra realizando la diligencia con abogados particulares y el INDH para interponer un amparo preventivo y retomar la querella por un perdigón que le dispararon en la manifestación del día 23 de octubre en Plaza Italia.

Sin embargo, la tesis más plausible para el exdirigente estudiantil es que la visita policial habría tenido como fin "obtener una declaración en línea con posibles delitos de alterar el orden público, esto mediante la difusión de convocatorias de movilizaciones y cuestionamiento del orden vigente. Este escenario es complejo porque en el caso de ser una investigación mi nombre debería figurar en algún procedimiento actualmente en curso, lo cual no figura hoy en los registros de Fiscalía, por tanto, o podría ser una investigación de carácter secreta o una acción de “inteligencia”.

O "simplemente una acción de carácter irregular para infundir miedo en aquellos que nos hemos movilizado activamente durante las últimas dos semanas, fuimos dirigentes o personas que actualmente lo son. Frente a este posible escenario hago un llamado a que todas las personas que cumplan con estas características estén atentos de posibles vigilancias similares en sus hogares".

En una actualización del post, Gedda indicó que "me enteré en el transcurso de estas horas que no soy el único ex dirigente herido de perdigón que ha sido 'visitado' por el OS9, esto solo aumenta mi rabia por el descriterio que tienen para llevar estos procedimientos, uno quiere pensar que es para tener una investigación con mayor celo, pero en la practica funciona como un amedrentamiento no menor contra los que hemos sido sujetos activos en la movilización social".

La versión de Carabineros

El Mostrador se comunicó con Carabineros para conocer su versión de esta denuncia.

Al respecto, desde Comunicaciones dijeron que efectivamente personal del OS9 fue al edificio a hablar con Gedda para obtener su relato como víctima, tras haber recibido un perdigón, tal como lo teorizó el expresidente de la FEUC.

"No es en contra de él, es a favor de él", indicaron.