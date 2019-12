Oposición ante rechazo del CNED a la estrategia de educación pública del Ejecutivo: "El Gobierno tiene que responder"

En el marco del rechazo unánime de la estrategia de educación pública del gobierno de Sebastián Piñera por parte del Consejo Nacional de Educación (CNED), los jefes de bancada de la oposición, Yasna Provoste, José Miguel Insulza, Guido Girardi y Juan Ignacio Latorre señalaron que “el gobierno tiene que responder” y avanzar de una vez por todas en una mayor calidad de la educación.

En esa línea, la senadora Provoste (DC) indicó que “la ministra Cubillos no ha sido capaz de enfrentar el desafío por la calidad de la educación”.

“El 18 de octubre también ha sido una oportunidad para mejorar la educación y la ministra Cubillo ha sido incapaz de avanzar en calidad de educación. Tanto es así, que hoy además frente a este rechazo unánime del Consejo Nacional de Educación, queda claro que la estrategia no consideró la participación de las comunidades educativas, que no se incorporan estrategias en materias de avances en calidad de la educación y la propuesta no representa ningún avance para la educación pública”, detalló la representante DC.

Además, la parlamentaria puntualizó que “este ha sido un periodo perdido para la educación pública ante el rechazo unánime que el Consejo Nacional de Educación le ha entregado a la propuesta de estrategia de educación pública presentada por la ministra Cubillos”.

Asimismo, Provoste agregó que la crisis se viene advirtiendo desde enero cuando todos los senadores de oposición suscribieron una carta dirigida al Presidente de la República señalando la preocupación por el abandono de la educación pública cuando la ministra presentó la estrategia nacional.

Por su parte, el senador Insulza agregó que es raro que “un consejo de esa magnitud y con las visiones distintas que existen, entregue una opinión unánime como acaba de ocurrir. Creo que esto tiene que ver con la percepción que hemos venido planteando, de que este es un gobierno que se ha dedicado consistentemente a actuar en contra de la educación pública”

“Desde las primeras medidas, que fueron básicamente medidas solamente de sanción; se tuvo que corregir un proyecto de ley sobre Aula Segura; luego otra cantidad de acciones y, finalmente, esta iniciativa de Sala Cuna Universal, que lo que pretende es privatizar también las salas cunas y dejar fuera del sistema a todas las salas cunas públicas que es lo que más se puede desarrollar en este país”, añadió el senador.

El parlamentario PS sostuvo que “la ministra ha manifestado muchas veces su desprecio por la reforma educacional que se estaba llevando a cabo. Ha intentado boicotearla por todos lados, y ésta es la conclusión de una política completamente negativa que hemos tenido el último año en educación”.

Finalmente, el senador Latorre aclaró que espera que “el ministerio de educación tenga un poquito más de humildad a la hora de escuchar a los actores de la educación, no solo a nosotros desde la oposición, sino al mundo de la educación, a los profesores, a los asistentes de la educación ciertamente, a los académicos, a las organizaciones que llevan muchos años hablando y criticando la segregación de nuestro sistema educativo, la carencia y abandono de la educación pública, los problemas de infraestructura, de formación inicial de profesores, etc, los distintos problemas de calidad y equidad de la educación pública de nuestro país. Esperemos que el ministerio de educación tome esta oportunidad y efectivamente elabore una estrategia que sea consensuada con el mundo social y académico de la educación y sirva para ser aprobada como estrategia de mediano y largo plazo”.