Intervención extranjera: Fiscal Nacional recalcó que datos del Gobierno no provienen de información de inteligencia

Tras salir de la sesión de la Cámara de Diputados a la que fue invitado para hablar sobre el trabajo del Ministerio Público en el estallido social, el fiscal nacional Jorge Abbott volvió a referirse a la información que le entregó el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, el que la calificó como "información extraordinariamente sofisticada a partir de análisis con tecnología de big data, que dan cuenta de antecedentes que son importantes para la investigación penal”.

En la mañana, Abbott sostuvo que el Ejecutivo le hizo entrega de “alguna información de fuentes abiertas, no información de inteligencia” sobre la supuesta injerencia de países extranjeros en la violencia de estas nueve semanas de crisis. Pero ahora ahondó en sus dichos.

Según Abbott, Blumel "me hizo entrega de un sobre con información que no he tenido oportunidad de revisarlo, por lo que no conozco el contenido de la misma, pero no proviene de fuentes de inteligencia puesto que toda la información de inteligencia tiene que canalizarse por los mecanismos que la ley establece, que es a través de los jefes de inteligencia de la Institución y deben liberarse hacia el fiscal nacional o los regionales".

Debido a esto, Abbott asegura que la información del sobre "son antecedentes de contexto porque se trata de fuentes abiertas, es decir son información que ha recolectado el Ministerio del Interior, la subsecretaría del Delito, pero información que han recabado de fuentes abiertas, redes sociales, medios de prensa, en general todos los medios que tienen acceso".

Al respecto, dijo que en la Fiscalía "también leemos los diarios y también la policía", aunque reconoció que puede haber antecedentes adicionales dentro de la información entregada.

Sobre la presencia de influencia extranjera en los actos vandálicos ocurridos en Chile, Abbott dice que "la participación o no participación de personas de otros países lo va a determinar la investigación que todavía no concluye. Lo que podemos señalar es que hasta ahora no tenemos mayores antecedentes que permitan establecer la existencia de organizaciones criminales tanto nacionales como internacionales que sean de una gran magnitud. Hasta ahora hemos visto una concentración de personas para cometer delitos. No hay organizaciones ilícitas".

Abbott también se refirió a las críticas del ministro de Defensa, Hernán Larraín, quien valoró el trabajo de Fiscalía pero insinuó que podrían ser más rápidos en determinar responsables durante el estallido social.

Ahí se defendió diciendo que "los tiempos dependen de la complejidad de la investigación. Hay unas que pueden alargarse mucho tiempo si uno no tiene los mecanismos y herramientas necesarias".

"Particularmente ahora tenemos la dificultad que la mayor parte de la policía está dedicada a labores de orden y seguridad pública, por lo que hemos visto una merma en el apoyo de la policía en las investigaciones", agregó.

En ese sentido, esperan "obtener algún tipo de tecnología que permita tener reconocimiento facial eficiente. Hemos probado algunos que son bastante lentos".