No hay crisis para Hopin: empresa ligada al hijo de Sebastián Piñera ya consiguió 3 renovaciones de contratos públicos este año

Tres órdenes de compra han salido este año desde diferentes instituciones del Estado hacia Hopin Chile, la empresa fundada por el hijo del Presidente Sebastián Piñera, Cristóbal Piñera Morel.

La Dirección del Trabajo, el Servicio Electoral (Servel) y más recientemente el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), son las tres entidades que han renovado sus vínculos con la compañía, por montos que llegan a los 20,5; 26,5 y 21 millones de pesos respectivamente, de acuerdo a lo detallado en una publicación del medio Interferencia. En total, los tres contratos con los organismos del Estado suman 68 millones de pesos.

El positivo arranque de año de Hopin, en un ambiente marcado por la incertidumbre del mundo empresarial pone nuevamente en el foco a esta compañía ligada al hijo del Presidente Sebastián Piñera.

Si bien la empresa aseguró el año pasado que Cristóbal Piñera cedió íntegramente su 7% de participación, y está desligado de la firma, el reportaje insiste en que no ha mostrado documentación que permita confirmar que ya no tiene vínculo con la compañía. Es más, continúa figurando como “secretario” de la matriz Hopin Inc. registrada en California.

De hecho, el medio en cuestión consultó con el Servicio de Impuestos Internos (SII) se había registrado cesiones de derechos en 2018 tanto Hopin Chile, como en su matriz, Hopin Inc. en Estados Unidos. El SII respondió que no registraba cambios de propiedad.

Controvertido historial

El nombre de Hopin saltó a la luz pública a raíz de la inclusión del hijo del Presidente Sebastián Piñera, Cristóbal Piñera Morel, en la gira a China que realizó el Mandatario, donde compartió con los máximos nombres del mundo tecnológico chino. En la delegación también estuvo José Tomás Daire, amigo de la infancia de Cristóbal Piñera y co-fundador de Hopin, como parte de los 40 emprendedores invitados por la agencia ProChile.

En medio de esa polémica, en mayo del año pasado se conoció que la empresa fundada en 2011 por el hijo del Presidente obtuvo 250 millones de pesos en contratos bajo el actual Gobierno, con entidades como la Dirección del Trabajo, el Servel, el Sernac, el Servicio de Impuestos Internos y el Parque Metropolitano de Santiago.

El Mostrador también reveló que la empresa también se adjudicó el diseño de una aplicación para teléfonos móviles en el proyecto "Chile destino turístico 2019” del Sernatur. El principal argumento para su elección fue la experiencia en proyectos similares, donde Hopin presentó como referencia 37 proyectos, siendo una parte importante de ellos las mismas licitaciones en el sector público que abrieron la polémica. Asimismo, la empresa presentó la propuesta más cara de los cincos proyectos que postularon, equivalente a más de $93 millones.

Happy Bunny

La investigación de Interferencia señala por otra parte que en 2018, hubo una sociedad que sí registró cambios, la que en sus inicios, en septiembre de 2011, se llamaba Hopin SpA y que en marzo de 2013 pasó a llamarse Happy Bunny SpA, en la que figura como socio José Tomás Daire -cofundador de Hopin- junto a Cristóbal Piñera. Sin embargo, la última escritura sobre esta compañía es de julio de 2018, fecha en que el hijo del jefe de Estado afirmó haberse desvinculado de la empresa.

Pero además, en dicho documento quedó como socio el abogado de Cristóbal Piñera, Juan Tomás Turner Fabres, con igual cantidad de acciones, quien estuvo en la polémica gira del Presidente Sebastián Piñera a China y en la que fue invitado por Prochile a diversas actividades.

Los antecedentes señalan que Piñera Morel cedió su porcentaje de Happy Bunny a su abogado, Juan Tomás Turner, quien ha constituido diversas sociedades en nombre del hijo del Presidente. Ello ocurrió el 29 de marzo de 2018, cuando creó y quedó como accionista único de Inversiones Oahu e Inversiones Kauai y en las que Cristóbal Piñera quedó como administrador.