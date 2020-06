Científicos piden renuncia de ministro Couve por respaldar los procedimientos “científicamente aberrantes y éticamente inaceptables” de Mañalich

A través de una dura declaración, más de 100 académicos y científicos de universidades de todo el país exigen la salida del ministro de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Couve por respaldar las políticas del ahora extitular de Salud Jaime Mañalich en el errático manejo de datos para hacer frente a la pandemia del Covid-19.

“Las malas prácticas del ministro Mañalich con la evidencia y los datos, y del ministro Couve, que respaldó esos procedimientos, son científicamente aberrantes y éticamente inaceptables”, dice la carta titulada “Ética, ciencia, datos y vidas humanas” que confirma el quiebre entre la comunidad científica y el ministro del ramo.

Cabe recordar que el sábado culminó el ciclo de Mañalich como jefe de la cartera de Salud tras el fracaso de la “Batalla de Santiago” y la falta de transparencia del Minsal, respecto a los casos activos y a las personas fallecidas. La estocada final también tuvo que ver con cifras tras una investigación periodística que develó la existencia de una diferencia entre la cifra de fallecidos que se entregaba a nivel local y la que se enviaba a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este contexto, los firmantes recuerdan que en las últimas semanas el ministro de Ciencias entregó declaraciones respaldando el manejo del Minsal, con dichos como “los datos que tenemos son extremadamente concretos y aterrizados” y “aquí no hay ocultamiento de datos”. Por eso subrayan que “Andrés Couve no puede seguir en su cargo”.

Couve fue incorporado por Mañalich en la entrega del reporte diario del avance de Covid-19 el pasado 8 de junio para justificar el cambio metodológico en la entrega de los datos.

“Andrés Couve reiteradamente justificó el dolo”

En la declaración, los firmantes expresan que “como académicos(as) e investigadores(as) sabemos que la ética es una dimensión central de nuestro quehacer. Sin ella no hay conocimiento confiable, no hay práctica válida y no hay proceder seguro”.

“El valor y la legitimidad que tiene la ciencia se basa en la responsabilidad, la integridad y la transparencia. Alterar evidencia, ocultar datos, encubrir tendencias o avalar estos comportamientos bajo cualquier pretexto son prácticas reñidas con esa ética”, añadieron.

De acuerdo a los académicos y científicos, “ha quedado en evidencia cómo el ministro de Salud engañó sistemáticamente a la ciudadanía sobre los datos de la pandemia. La renuncia de Jaime Mañalich y el implícito reconocimiento del fraude en que incurrió, ha dejado en evidencia la complicidad de quienes avalaron la validez y la eticidad de esas prácticas”.

“Un rol central en ello le cabe al Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Couve, que reiteradamente justificó ese dolo, como lo prueban sus sucesivas intervenciones (…) Las malas prácticas del ministro Mañalich con la evidencia y los datos, y del ministro Couve, que respaldó esos procedimientos, son científicamente aberrantes y éticamente inaceptables”, añaden.

“En condiciones de emergencia, es entendible que haya dificultades en la recolección y manejo de datos, pero esto no justifica el ocultamiento, la tergiversación y el aval a estas prácticas”, subrayaron.

El reemplazante de Mañalich, Enrique Paris, fue consultado al respecto este lunes durante la entrega del reporte diario del COVID-19, y dio una señal de respaldo público a su colega de Ciencias.

“Voy a analizar esa carta con detalle (…) Creo que el ministro Andrés Couve ha hecho una labor muy destacada, encomiable, muy importante. Apoya prácticamente todos los días a este ministro con datos e información y está preparando nuevas estrategias y métodos de medición, y él participa permanentemente de la mesa social COVID-19”, dijo el nuevo ministro de Salud.