Sin mea culpa por polémico funeral, Piñera opta por irse en picada contra mociones parlamentarias: “Nadie está por encima de la ley”

Sin hacer ninguna mención a la polémica por el funeral de su tío Bernardino Piñera, y cuando toda la atención política y mediática gira en torno a este hecho que nuevamente pone en tela de juicio la imagen presidencial, el Presidente Sebastián Piñera apareció en público en un punto de prensa.

Sin embargo, el Mandatario dio lectura a una declaración para referirse única y exclusivamente al tema de las mociones parlamentarias aprobadas en el Congreso que el Ejecutivo considera inconstitucionales. Sin nombrarlos, aludió al proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos en pandemia -ya despachado por el Legislativo y que está desde el 10 de junio esperando la promulgación del Ejecutivo- o la extensión del postnatal de emergencia que se debe dirimir en Comisión Mixta.

En su discurso, Piñera arremetió en todo momento contra el Congreso, recordándole que “la Constitución y las leyes son elementos y condiciones fundamentales para la existencia y el buen funcionamiento de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho”. En este sentido, dijo que “muchas mociones de parlamentarios pudiendo estar inspiradas” son inconstitucionales, y los congresistas insisten en ellas “como si el fin justificase los medios”. Además remarcó que “los servidores públicos somos los primeros que debemos respetar la Constitución”.

En su intervención, Piñera insistió varias veces en la tesis que “nadie está por encima de la ley”, una frase paradojal considerando lo sucedido con el funeral de su tío obispo donde se contravinieron varias normas sanitarias -como el número de asistentes o la distancia social, entre otros-, en un episodio que motivó además una presentación ante el Ministerio Público y la Contraloría por parte del diputado DC Gabriel Ascencio.

Sin señalar específicamente como procederá respecto a la ley que prohíbe el corte de servicios básicos en pandemia o la extensión del postnatal de emergencia, Piñera solo anunció la formación de una comisión ad hoc para zanjar la controversia por las prioridades legislativas.

“Por todas estas razones, además de utilizar todos los instrumentos que la propia Constitución me otorga para hacer cumplir la Constitución y las leyes, en los próximos días convocaré a un grupo de exparlamentarios, académicos y expertos para proponer perfeccionamientos a los criterios y procedimientos con que el Congreso determina la admisibilidad o inadmisibilidad de las mociones y proyectos de ley, de forma de evitar que progresen mociones que no respetan la Constitución”, dijo el gobernante, en una alocución donde no hubo espacio para preguntas de la prensa.

Presión opositora

La intervención de Piñera se produce en medio de la arremetida de las bancadas opositoras para que promulgue a la brevedad el proyecto de ley que prohíbe el corte de servicios básicos por no pago.

La mesa del Senado pidió al Ejecutivo que no siga dilatando la promulgación, señaló hoy el vicepresidente de la Corporación, Rabindranath Quinteros (PS), quien dijo que el viernes pasado se le insistió el ministro de la Segpres, Claudio Alvarado que resulta fundamental que la nueva normativa entre en vigencia para ir en ayuda de la gente.

Quinteros dijo que “es incomprensible que el Presidente Piñera no pierda un minuto en promulgar la ley que sanciona a las personas que no cumplen la cuarentena, pero dilata una ley que tiene como objetivo ayudar a las familias a enfrentar esta grave crisis”. “Hoy las familias están desesperadas porque no tienen dinero para pagar sus cuentas ni comprar comida. Por eso es deber moral y responsabilidad del gobierno promulgar hoy esta ley que aliviará el bolsillo de miles de chilenos”, afirmó.

En tanto, la bancada de diputados y diputadas del PPD, en virtud a lo dispuesto en el artículo 309 del Reglamento de la Corporación, solicitó al presidente de la Cámara, Diego Paulsen, oficiar al Presidente Sebastián Piñera, para que promulgue a la brevedad el mismo proyecto.

“El Gobierno no puede seguir obstruyendo una ley ya aprobada, y que se requiere con urgencia para entregar alivio a las familias y pymes en medio de la pandemia. Le pedimos al Presidente que se ponga del lado de la gente y no de las grandes empresas y promulgue a la brevedad esta iniciativa que fue despachada del Parlamento el 10 de junio con un apoyo amplio y transversal”, afirmó el jefe de bancada, Raúl Soto.