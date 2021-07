Rodrigo Delgado acusa a la oposición de querer darse un "gustito político" por interpelación a Paris y acusación contra Figueroa

Como un "gustito político" calificó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, la decisión de un grupo de diputados de oposición de interpelar a su par de Salud, Enrique Paris, como por la acusación constitucional presentada en contra del jefe del Mineduc, Raúl Figueroa, por el manejo que ambos han tenido en sus carteras de temas relacionados a la pandemia del covid-19.

Al respecto, el ministro Delgado dijo desde el Senado que "llama la atención que se quiera acusar o interpelar a dos ministros que han tenido un trabajo importante este año y fracción de pandemia (...). Estamos en momentos en los cuales se requiere seguir apoyando la gestión del ministro de Salud que a todas luces ha logrado mediante la gestión de camas críticas, mediante la gestión de los respiradores, mediante la gestión de las vacunas, poder bajar y controlar las curvas correspondientes".

En relación a Figueroa, sostuvo que "a mí me consta no solamente como ministro, sino que también como ex alcalde, que apenas comenzó la pandemia se generaron distintas mesas de trabajo con el ministro, con alcaldes, con organismo de la academia, con centros de padres, con alumnos para poder identificar los protocolos de cada uno de los colegios (...). Ese trabajo es un trabajo que se ha hecho de manera seria y responsable, aquí no se ha obligado a nadie a volver, todas las aperturas progresivas que han existido han sido voluntarias sin poner en riesgo a ningún niño o trabajador".

"Preferiría que los ministros estén abocados a esa tarea más que estar preparando interpelaciones o acusaciones. Eso claramente les resta tiempo para dedicarse a lo importante. Y también creo que el Parlamento tiene otras prioridades y el tiempo que podrían dedicar a esa interpelación o a esa acusación, también podríamos dedicarlo a sacar proyectos de ley", agregó Delgado.

Finalmente, el secretario de Estado manifestó que "creo que no es el momento y si alguien se quiere dar el gustito político y de acusar o interpelar a algún ministro, yo le diría que deje trabajar a los ministros que lo estén haciendo bien, que están haciendo todo y entregando todo por la salude las personas".

Rodrigo Delgado también se refirió a la sesión de instalación de la Convención Constitucional: "Lo que va a ocurrir este fin de semana lo estamos monitoreando, durante las próximas horas vamos a referirnos al plan de seguridad de este domingo 4 de julio, pero insisto que el Gobierno tiene una responsabilidad que va mucho más allá de un solo día, tenemos que asegurar los perímetros para entregar la seguridad".

"Cada uno de los 155 convencionales, no hay que olvidar que todos ellos son muy diversos, todos ellos tienen distintas sensibilidades, todos ellos son personas que necesiten y requieren trabajar con tranquilidad como cualquiera de nosotros y el Gobierno tiene la certeza de que así se va a proveer", finalizó.