Senador Ossandón sugiere "no hacer primarias" en Chile Vamos y "elegir al más competitivo para la presidencial"

El senador de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón, dio su punto de vista sobre las primarias de Chile Vamos, en las que se medirán Joaquín Lavín (UDI), Ignacio Briones (Evópoli), Mario Desbordes (RN) y Sebastián Sichel (independiente).

Al respecto, dijo que "yo considero que los cuatro debieran ser generosos: bajarse los cuatro, no hacer primarias, ponerse de acuerdo respecto de quién es más competitivo y hacerla cortita. Elegir al más competitivo para la presidencial y ponerse a trabajar, lo mismo que está haciendo –o va a hacer- la ex Concertación".

En esa línea, Ossandón sostuvo que "claramente en ese sector no va a ser Ximena Rincón ni Paula Narváez, van a escoger a una tercera persona, ya sea Yasna Provoste u otra que sea más competitiva. Aquí hay que ser muy pragmático".

El parlamentario también analizó el escenario de las elecciones con y sin el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast: "Hay dos escenarios: si va José Antonio Kast a la primera vuelta, vamos a quedar fuera de la primera vuelta de todas maneras. Si él no va, es más posible que nosotros pasemos a primera vuelta, pero no es como antiguamente, en que siempre iba alguien de un sector y otro de centro derecha. Eso hoy no es un hecho cierto".