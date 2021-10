Retroceso de la RM a fase 3: asesora de la OMS insta al Gobierno a "revertir el desmantelamiento de la trazabilidad" y la disminución de camas críticas

Jeanette Vega, asesora de la OMS, dice que retroceso de la RM a fase 3 "va en la dirección adecuada" pero insta al Gobierno a revertir el "desmantelamiento de la trazabilidad" y la disminución de camas críticas

A partir del miércoles, todas las comunas de la Región Metropolitana retrocederán a la fase de Preparación del Plan Paso a Paso, en un contexto de aumento de contagios de covid-19 no solo en la capital, sino que en todo el país.

Al respecto, la exsubsecretaria de Salud Pública, Jeanette Vega conversó con El Mostrador en La Clave, y si bien indicó que la medida anunciada ayer por el Gobierno "va en la dirección adecuada", consideró que hay decisiones que se deben revertir, como el "desmantelamiento que ocurrió de la trazabilidad en la atención primaria, y también revertir esta disminución de camas críticas que ha ido ocurriendo. Creo que no pueden disminuirse más".

La asesora de la Organización Mundial de la Salud (OMS) explicó que "entre la fase 3 y la 4 la única diferencia es una ligera diferencia en los aforos. En la práctica no hay diferencias, entonces es fundamental no bajar las medidas que estamos tomando, no dejar de usar mascarilla, seguir usando alcohol gel, mantener el distanciamiento social y tener las ventanas abiertas".

Sin embargo, recalcó que "el gobierno tiene su rol, y el rol del gobierno es rápidamente restaurar la trazabilidad, el control del brote, la disponibilidad para que las personas que estén contagiadas puedan hacer su aislamiento en buenas condiciones, y asegurar que estén las camas UCI que muy probablemente en algún momento vamos a necesitar".

"En la entrada y salida de extranjeros también hay que mantener las medidas, el PCR antes de tomar el avión, el PCR al llegar al país, y el aislamiento que puede ser en casa por cinco días", agregó.

Por otra parte, la experta aseguró que la próxima semana "sin duda vamos a tener más casos, y si en este momento se tomaran acciones, nos demoraríamos alrededor de dos semanas en empezar a ver de nuevo una disminución de casos".

Vega además sostuvo que lo bueno es que "como está vacunado un porcentaje muy importante de las personas, si bien es cierto estamos teniendo una ola muy transmisible, no existe la misma cantidad de personas hospitalizadas, en particular en UCI, y con la misma cantidad muertes que antes, porque ahí es donde se ve el efecto mayor de la vacuna".

Revise la entrevista a Jeanette Vega acá:

Vacunación en niños

En lo que respecta a la vacunación, Jeanette Vega sostuvo que "lo más probable es que la vacunación va a entrar en un régimen anual, dependiendo, y todavía no tenemos claridad, de cuánto es que dura la protección".

"En estos momentos deberíamos avanzar hacia una dosis de refuerzo para todos, porque la evidencia es cada vez más clara que efectivamente la dosis de refuerzo es un booster importante, y también es bueno cambiar vacuna. Cuando uno hace una modalidad heteróloga, puede ser incluso más beneficioso que ponerse tercera dosis con la misma vacuna", señaló.

Asimismo, consideró que "también es importante es avanzar decididamente hacia la vacunación de niños", argumentando que "los eventuales riesgos que son bajísimos, casi inexistentes, de vacunar en niños, son muchísimo menores que los riesgos de no vacunar y la probabilidad de enfermar por covid, de tener una enfermedad grave y eventualmente morir".