Ex senador UDI Jaime Orpis y su condena a presidio efectivo por cohecho y fraude al fisco: “La cárcel va a ser mi casa”

El exsenador UDI Jaime Orpis abordó nuevamente su condena -a cinco años y 600 días de presidio- por los delitos de fraude al Fisco y cohecho, en el marco del caso Corpesca. Al respecto, indicó que fue elegido como "fusible" -sin dar nombres- y que la cárcel va a se su "hogar" en los próximos años.

La Corte de Apelaciones ratificó el jueves 11 de noviembre la condena contra el exlegislador, y de la exdiputada Marta Isasi -50 días de cárcel por cohecho-, el particular Raúl Lobos -541 días de presidio por fraude al Fisco- y la empresa Corpesca -multa de 10 mil UTM por los delitos de soborno y cohecho-.

"(La cárcel) va a ser mi hogar. Por lo menos los próximos años. Y cuando uno tiene un hogar, tiene que tratar de hacerlo lo más grato posible. Tener rutinas, relacionarte bien con el resto de los que están ahí... como es cualquier hogar", dijo Orpis en conversación con La Tercera.

"Diría que si voy en una carretera, en estos siete años he recorrido mil kilómetros y me faltan los 20 últimos para llegar a mi libertad. Entonces, no es la cárcel. Es el camino hacia mi libertad", agregó.

Sobre los delitos que cometió, comentó que "lo que ocurre es que cuando son prácticas generalizadas, uno las asume como lícitas, no se las cuestiona. Entonces esa es la severidad con que he abordado el tema. En términos de asumir que no toda costumbre, por generalizada que sea, es lícita. Entonces, cuando tú estás en algo que es generalizado, tú dices: si lo está haciendo el resto, al final, entre comillas, es lícita, y no lo es".

"Este fue un juicio a la clase política. Fue un juicio político en la clase política. Necesitaban a alguien por una conducta que era generalizada para que terminara en la cárcel. Y bueno, escogieron el fusible", añadió.

Al ser consultado sobre por qué cree que lo escogieron a él, dijo: "primero, porque lo había realizado. Y segundo, porque confesé, de lo cual no me arrepiento en absoluto, porque he vuelto a ser libre. Pero ahí está la discriminación: entre una cosa que era generalizada, escoger a uno".

Asimismo, emitió reparos contra el juicio, tal como lo hizo en un carta escrita después de la resolución del tribunal de alzada.

"A mí se me negaron derechos fundamentales, pero si yo me quisiera quedar en el hoyo, me llenaría de rabia ese tema. Hoy trato de mirarlo desde arriba y decirlo para que mejoren las condiciones", dijo.

"No puede ser que una persona que está siendo investigada al final no tenga ni derecho a reclamar una diligencia cuando su caso lo lleva un fiscal regional, porque el superior de este es el fiscal nacional, como me ocurrió a mí", continuó

"También he dicho que la investigación fue súper sesgada y que no se respetó el principio de objetividad. Es bueno que el sistema se perfeccione en términos de garantizar ese principio, y que al final no sea solo una aspiración programática", espetó el exsenador.