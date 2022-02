Vallejo se suma a críticas de Marcel contra el Ejecutivo por extensión de IFE Laboral sin aviso previo: "No pueden seguir pretendiendo gobernar posterior al 11 de marzo"

La futura vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC) se sumó a las críticas del próximo ministro de Hacienda, Mario Marcel, contra el Gobierno por extender el IFE Laboral y el Subsidio Protege sin consulta previa con la nueva administración.

"Nuestro ministro de Hacienda, Mario Marcel, tiene el total respaldo del comité político en manifestar la molestia porque nuevamente el Gobierno saliente pretende incidir en la administración o en elementos financieros", dijo Vallejo esta tarde.

"Nosotros hemos reiterado que este Gobierno tiene mandato hasta el 11 de marzo, pero no puede seguir pretendiendo gobernar posterior al 11 de marzo", añadió. "Esto no tiene que ver con la política en particular", afirmó, pero reiteró "sigue pretendiendo establecerse como norma que su mandato exceda lo que sea el 11 de marzo".

"Se le ha solicitado, a través del ministro de Hacienda, Mario Marcel, a nombre del comité político, que esto no se vuelva a repetir", complementó Vallejo.

Críticas de Marcel

El Presidente Sebastián Piñera anunció este martes la extensión del IFE Laboral y el Susidio Protege hasta el 30 de junio.

Sin embargo, el próximo ministro de Hacienda cuestionó la medida luego de reunirse con el actual titular de la cartera, Rodrigo Cerda, en el marco de las reuniones bilaterales de cara al traspaso de mando del 11 de marzo.

"Compromete recursos públicos, que tienen que ver con medidas que se implementan dentro del periodo del próximo Gobierno sin haber tenido información al respecto", dijo Marcel por el anuncio del Ejecutivo.

"Hemos solicitado al ministro que, en adelante, en los días que quedan para el cambio de mando, en lo posible no se adopten medidas nuevas que involucren y comprometan recursos públicos. Y si tiene que ocurrir por equis razones, se nos pueda informar oportunamente, creo que es propio de una transición", sostuvo.

Al respecto, el ministro Cerda manifestó que "nosotros estamos gobernando hasta el último día y eso significa que tomamos decisiones en muchos ámbitos todos los días y esta es otra decisión que debíamos tomar y esta decisión se tomó en función de preocuparse de los empleos de los chilenos".

"De eso se trata gobernar, eso no quita que podamos tener buena coordinación con el Gobierno entrante, pero hay que reconocer que nosotros tenemos que seguir gobernando y preocupándonos de la calidad de vida de los chilenos hasta el último día y eso es lo que vamos a estar haciendo", añadió el titular de Hacienda.