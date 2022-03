Juan Sutil sobre influencia del conflicto entre Rusia y Ucrania para Chile: "Para el mercado de exportaciones chilenos Rusia tiene importancia, pero no es relevante"

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, se refirió al conflicto que atraviesa Rusia con Ucrania, que ha traído repercusiones a gran parte del mundo.

“Uno nunca sabe cómo escalan estos procesos. Por de pronto, para el mercado de exportaciones chilenos Rusia tiene importancia, pero no es relevante. Siempre ha sido un mercado extremadamente volátil de entrar y de salir, precisamente por la volatilidad de su moneda", señaló Sutil en conversación con ADN Radio.

"En ese sentido, afecta en la exportación especialmente de productos agroindustriales, pero que no generan o no pudieran generar un gran problema, fruto que eso está destinado a otros mercados”, agregó.

Al analizar las advertencias y sanciones que occidente le ha declarado al presidente de Rusia, Vladimir Putin, el líder gremial subrayó que "si Rusia efectivamente tiene la sanción de no poder estar en Swift y de las transferencias y del comercio internacional, simplemente va a tener que desaparecer o comercializar con países que estén dispuestos a negociar con ellos, como China".

Tras esto, manifestó: “Pero el resto del mundo va a ser prácticamente imposible porque sin cadena de pagos no se puede operar. El punto más grave es lo que puede ocurrir si el presidente Putin decide incursionar en otras áreas: ha hecho amenazas de armamento, o en contra de Islandia, y a mi parecer que gente que está fuera de su sano juicio, a juicio mío, se puede esperar cualquier cosa. Pienso en Hitler y Polonia, y no fue solo Polonia”.

Inflación

En cuanto a la inflación que podría haber en el país, comentó que “por cierto va a pegar, especialmente el mercado del petróleo, pero el mundo lo puede regular, porque hay otras fuentes de extracción que también están reguladas. Espero que este conflicto vaya cediendo. Cuando se inician conversaciones es porque quien agrede no está tan firme. Espero que suavice y no afecte al producto chileno. No solo el maíz se verá afectado, sino también el aceite girasol”.

“Estos son problemas que se van sumando. Estamos en un proceso de inflación interna: cerramos con 7,7% de inflación fruto de un recalentamiento de la economía, de los retiros de los fondos de AFP, y esto también va a impactar. Tengo confianza que si se resuelve de manera diplomática, los mercados irán a la baja. Pero eso está por verse porque no sabemos qué está pensando quien ejerce esta acción temeraria”, añadió.