General Martínez llegó a declarar en calidad de inculpado a oficina de ministra Romy Rutherford: "Siempre he estado tranquilo"

El general Ricardo Martínez llegó en horas de esta mañana hasta la oficina de la ministra en visita, Romy Rutherford, para testificar en calidad de inculpado en el marco de la investigación por fraude en el Ejército, en donde está siendo investigado por la arista "Pasajes y Fletes". A pesar de llegar hasta el despacho de la ministra, el excomandante en jefe de la institución castrense utilizó su derecho a guardar silencio.

Luego de una serie de intentos fallidos para que la declaración fuera en su domicilio, lo que fue rechazado por la jueza de la Corte Marcial y también por la Corte Suprema, en donde se presentó hasta un recurso ante el Tribunal Constitucional para frenar la acción, Martínez arribó a la oficina de Rutherford casi un mes después de la fecha inicial fijada para el 3 de marzo, momento en que no se presentó.

"Siempre he estado tranquilo. He dicho públicamente que nunca he estado sobre la ley, pero que tampoco debo estar debajo de la ley. Se ha hablado sobre mi patrimonio, mi patrimonio es legítimo", comentó.

En la misma línea, Martínez continuó con los cuestionamientos respecto a las garantías procesales de la justicia militar, la que no contempla que las declaraciones se hagan en presencia de un abogado defensor.

"Las garantías procesales que tienen hoy los militares activos o en retiro no son tales, porque por ejemplo no se nos está permitido poder testificar en compañía de un abogado, como hoy tienen el 99% de los chilenos", recriminó.

Su abogado defensor, Juan Carlos Manríquez, manifestó que el genera utilizó su derecho a guardar silencio a la espera de que el Tribunal Constitucional se refiera al recurso presentado con urgencia a última hora, en donde busca que el Tribunal analice si las garantías procesales que se otorgan a Martínez son o no constitucionales, como lo es el declarar sin su defensa.

La idea, es que "se aplique igualitariamente la Constitución y los tratados", por lo que "las acciones exigen, desde el punto de vista constitucional, que se decida si esas normas pueden ser aplicadas o no" mientras que "se conocen con precisión y claridad cuáles son las conjeturas que se levantarían para citarlo y cuáles serían esas sospechas fundadas".

Cabe destacar que en los primeros días de marzo se hizo público que el excomandante en Jefe fue citado a declarar por las aristas de "Pasajes y Fletes" y "Gastos Reservados", en el marco de la investigación del caso llamado "milicogate".