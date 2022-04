Presidente Gabriel Boric da por terminada polémica por “Wallmapu”: soberanía argentina “no es un asunto que esté en discusión de parte nuestra”

El Gobierno dio por finalizada la polémica generada tras las críticas que surgieron al otro lado de la cordillera por las continuas alusiones al “Wallmapu” por parte de la ministra del Interior, Izkia Siches; algo que ciertos líderes políticos han considerado un cuestionamiento soterrado a la soberanía argentina sobre su territorio.

Luego de las disculpas de la ministra Siches por la utilización de la denominación que en términos geográficos incluye territorio argentino, consultado por el diario argentino Clarín, el Presidente Gabriel Boric aclaró que la soberanía del país vecino "no es un asunto que esté en discusión de parte nuestra".

"Sobre la polémica mi actitud y mi invitación es que en América Latina tenemos que repensar la relación que hay entre los Estados Nacionales con los pueblos originarios, con los indígenas. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando en Chile. No soy quién para decir a ningún presidente cómo tiene que hacer las cosas en su territorio. Es lo que nosotros vamos a seguir en Chile y si le podemos colaborar y también aprender de otras experiencias bienvenido sea", planteó el Presidente Gabriel Boric en conversación con el medio trasandino.

Sobre una eventual coordinación con las autoridades argentina sobre este tema, el jefe de Estado señaló que habrá coordinación para buscar soluciones y para enfrentar esto de manera pacífica."Pero no quiero dejar ningún espacio de duda, nosotros respetamos íntegramente la soberanía territorial argentina. Eso no es un asunto que esté en discusión de parte nuestra", sentenció Gabriel Boric.

El Presidente de la República de Chile dijo ser plenamente consciente de que la situación "es un problema que nace de un conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, desde la mal llamada por la historiografía tradicional -y quiso ser muy explícito- Pacificación de la Araucanía".

"Esta desde la década de 1860 en adelante generó una usurpación y un despojo que hasta el día de hoy no se ha resuelto. Y por lo tanto el empeño de nuestro gobierno está, y no soy ingenuo, en que estos conflictos no se solucionen de la noche a la mañana, pero al menos en dar un giro de timón y recomponer las confianzas, el diálogo, los parlamentos, los antiguos parlamentos, entre el Estado chileno y el pueblo mapuche", agregó.

Boric enfatizó en que el Ejecutivo chileno seguirá el camino del diálogo: "Nosotros no vamos a cejar en el camino del diálogo y quienes crean de cualquier sector que la violencia es el camino para solucionar algo yo les digo que están totalmente equivocados. Nuestro deber es hacer cumplir la ley y hacer respetar el estado de derecho, reconociendo a su vez de que acá hay un conflicto político que tiene derivadas de orden público. Pero si no reconocemos el carácter político e histórico del conflicto nunca vamos a llegar a una solución".

Respecto a qué temas tiene pensando plantearle a su homólogo argentino, Alberto Fernández, en la materia, sostuvo que "yo en esto recomiendo diversificar las fuentes de información. Nosotros como base, y es un mínimo común que me imagino con el presidente de Argentina, vamos a estar plenamente de acuerdo, en que hay que hacer respetar el Estado de Derecho".

"Acá no estamos en una discusión respecto de la soberanía territorial sino de cómo entendemos la relación entre los pueblos que habitan nuestro territorio y que preexisten a la conformación de los Estados. Y eso implica también un acto de imaginación política que tiene que ver con salir del discurso meramente de orden público. Por lo tanto lo que nosotros estamos haciendo en Chile mediante también un proceso constituyente en curso y tratando de retomar, con muchas dificultades, sabemos que va a ser difícil, las confianzas entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, es justamente la discusión sobre tierras y autodeterminación, que no es lo mismo, y en esto quiero ser muy claro, que ni independencia ni secesión", cerró el Mandatario chileno.