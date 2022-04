Ministra Izkia Siches tras críticas desde Argentina por usar palabra "Wallmapu": "El término está enfocado en nuestro territorio nacional”

La ministra del Interior, Izkia Siches, se refirió a las críticas emanadas de políticos argentinos por emplear el término "Wallmapu", que hace referencia al territorio que históricamente habitaron los mapuche.

El hecho causó el rechazo de diversas autoridades y exautoridades trasandinas, ya que el término Wallmapu, aparte de situarse en territorio nacional, abarca a las provincias argentinas de Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Mendoza, Córdoba y parte de la capital, Buenos Aires.

Frente a los cuestionamientos, la titular de Interior manifestó este jueves que "para nada está en mi intención inmiscuirme en el territorio de nuestros hermanos trasandinos. Quiero ser muy clara, el término está enfocado a nuestro territorio nacional".

"Y no es para polarizar a nuestro país, sino más bien buscar aquellos puntos de encuentro, hablarle a nuestros pueblos originarios con mucho respeto", añadió Siches.

"Si he producido malestar a nivel nacional o nivel trasandino, pido todas las excusas correspondientes, jamás ha estado en mi interés (...) lo conversé también con nuestra canciller y espero que esto no se siga profundizando ni tampoco utilizando con fines que no son los nacionales", prosiguió la secretaria de Estado.

Además, afirmó que "hemos hecho el llamado como gobierno, nuestra idea es poder reencontrarnos con nuestros pueblos originarios y, particularmente, el Estado de Chile junto al pueblo Mapuche trabajar en conjunto para poder sanar las heridas".

Recordemos que distintos políticos argentinos cuestionaron que la ministra Siches empleara el término "Wallmapu". Entre ellos se encuentran el exsenador argentino y auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, el legislador de la provincia de Río Negro, Juan Martín, o el exministro de Seguridad de Chubut -una de las provincias aludidas- Federico Massoni.