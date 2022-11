Senador Lagos Weber califica como “inaceptable en el Siglo XXI” el recorte presupuestario a instituciones de DDHH y la Memoria

El senador PPD Ricardo Lagos Weber se refirió a la tramitación de la Ley de Presupuestos 2023, cuyo debate se reanuda hoy en el Senado, la que no ha estado exenta de polémicas, debido a decisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados, como dejar a instituciones ligadas a los Derechos Humanos y a la Memoria con presupuesto 0.

En conversación con El Mostrador en la Clave, Lagos Weber señaló que todo lo que se discutió y dejó de lado en la Cámara Baja puede ser repuesto durante la tramitación en la Cámara Alta. Según cuenta, el trabajo realizado en la comisión mixta de presupuesto fue "un trabajo bien intenso, pero fue bien llevado. Fue un buen clima, diría yo. Dentro de todo hubo mucha discusión, muy intensa, pero salió un producto relativamente razonable y por eso me sorprendió que lo que llegó de la Cámara. Claramente hay que hacer modificaciones sustantivas y he visto actores de los distintos sectores políticos que han señalado que no les gustó lo que pasó en la Cámara de Diputados".

"A mí no me gustó por el clima. No sé si la palabra a lo mejor es barra brava, pero la verdad es que estuvo exagerado. Se votaron partidas entera de manera negativa", añadió.

El tema de los DD.HH. es clave para Lagos Weber, quien no puede comprender lo que aconteció en la Cámara Baja: "Lo que está ocurriendo con el tema de las instituciones de memoria me parece que no es aceptable en el Siglo XXI de este país, por todo lo que hemos vivido en Chile, no es aceptable. Pueden tener críticas respecto a que quieren que mejore la eficiencia de esas instituciones, podemos tener mecanismos para un mejor rendimiento de cuentas. Todo eso es discutible, pero negarle el presupuesto y de la forma en que se hizo, con los argumentos que se dan, no, yo creo que ahí se pasaron varios pueblos", dijo.

Según su relato, lo que ocurrió en la Cámara no se repetirá en el Senado. "La derecha se va a allanar a encontrar una formula de solución. No me cabe en la cabeza", explicó.

"En Chile tenemos que mantener la mirada de lo que somos capaces de hacer en nuestro país y para eso están las instituciones de memoria, ya que todo es perfectible, por supuesto, no me cabe ninguna duda. Pero negar y disminuir el valor que se tiene, yo creo que esta distorsión nos genera un desencuentro muy grande. Y yo creo y confío que en el Senado vamos a encontrar un punto de entendimiento claro", agregó.

Tampoco es posible -según su relato- que pase lo de Republicanos, quienes expusieron argumentos -a juicio de Lagos Weber- malos para defender que se le quitara presupuesto a los DD.HH. " Eso es lo que me preocupa en la Cámara de Diputados, porque también eso refleja que hay un sector de la sociedad chilena que se siente interpretado por esa mirada negacionista", cerró.