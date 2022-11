Exposición del presidente de Ucrania ante el Congreso genera inquietud en el oficialismo: "A quien le corresponden las relaciones internacionales es al Ejecutivo"

Hay inquietud en el oficialismo, especialmente en Apruebo Dignidad, por una exposición que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski realizará ante el Congreso Nacional.

Ya este lunes, en conversación con el diario El Mercurio, el secretario general del PC, Lautaro Carmona dijo que en su partido tenían "reparos" porque la posible intervención de Zelenski significaba una "intervención del funcionamiento de un poder del Estado de Chile por parte de una figura que está en una controversia que genera un debate mundial".

Este martes, más personas se sumaron a las críticas por la posible intervención. Una es la diputada de Convergencia Social y ex presidenta de ese partido, Gael Yeomans, quien pidió que el Congreso "debe tener cuidado con las atribuciones que tiene en esta materia".

"A quien le corresponden las relaciones internacionales con otros presidentes es al Ejecutivo. Una acción de estas características, llegar y ser escuchado por el Congreso, sin un previo diálogo y conversación con el Gobierno de las políticas y relaciones exteriores con ese país, no es el debido cuidado que debe tener el Congreso sobre todo en lo que respecta al respeto al resto de las atribuciones de los otros poderes del Estado", añadió.

Por el contrario, el diputado RD Jaime Sáez dice que, a diferencia del PC, la exposición de Zelenski no le genera reparos, pero sí declaró que el Congreso necesita un protocolo para estos casos.

"Si se le permite a Zelenski hablar ante el Congreso, la pregunta es por qué no podría venir otro presidente de otro país, que esté en un conflicto bélico o de alguna naturaleza y de una tendencia política equis, a intervenir acá. Eso puede ser complejo y en ese sentido el Congreso quizás debería fijar algún tipo de estándar para no enfrentar el mismo problema en distintas ocasiones", dijo.

Tomás Hirsch, de Acción Humanista, también se sumó al debate, señalando al igual que Sáez que no ve inconveniente con la exposición, debido a que Chile ya ha manifestado su apoyo a Ucrania en su conflicto contra Rusia, pero sí que esta es una materia que no incumbe al Poder Legislativo. "Las relaciones internacionales las lleva el Presidente y el Ejecutivo. Es desde ese nivel donde se debe abrir un espacio para escuchar al presidente de Ucrania. Si eso sucede, me parece muy bien, pero lo que no corresponde es que sea una decisión tomada de forma autónoma por el Legislativo, que no lleva las relaciones internacionales", dijo.







Recordemos que, de acuerdo al citado medio, la exposición de Zelenzki ante el Congreso Pleno –con senadores y diputados juntos- es coordinada por el jefe de la Misión de la Embajada de Ucrania en nuestro país, Vladyslav Bohorad, quien dijo que el mandatario está listo para conectarse pero que "todavía no hay ninguna decisión porque algunos senadores y diputados de izquierda están en contra".