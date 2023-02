En caso SQM: abogado de Patricio Contesse pidió su absolución de los delitos tributarios y cohecho que se le imputan

El abogado Samuel Donoso Boassi pidió la absolución del ex gerente general de SQM Patricio Contesse, en los alegatos de apertura del juicio oral por delitos tributarios y cohecho en el denominado “caso SQM”, ante el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

Donoso se refirió primero a la acusación por delitos tributarios y luego dedicó la segunda parte de su exposición al cohecho que se le imputa a su defendido, por pagos ilegales realizados por la empresa SQM al exministro, exsenador y ex presidente de la UDI Pablo Longueira Montes.

Delitos tributarios

En tres horas y media de alegato, Donoso señaló que los hechos no eran constitutivos de delito, al momento de su ocurrencia.

En este sentido, afirmó que hubo muchos otros casos idénticos, que no se persiguieron, donde el SII se limitó a cobrar una multa administrativa a empresas como Copec, Celulosa Arauco, BCI, Watts, CAP, Abastible, Ripley, Agrosur y Cencosud, entre otras.

En este contexto, Donoso aseguró que en el caso SQM existe una “reconducción forzada”, lo que a su juicio es “la falla geológica” de este caso. Por eso también apuntó a una “violación de un principio de igualdad”.

“En este caso todo está pagado, los intereses, las multas, por Soquimich”, aseguró, y cifró estos pagos en 10 millones de dólares.

En otra sección de su alegato, Donoso dijo que Contesse ya no era miembro de la empresa al momento de producirse los hechos, y que no dio ninguna instrucción con el fin de evadir impuestos. Dijo que Contesse sólo aprobó las órdenes de compra y pago. “Y eso no alcanza”, remató.

En cuanto al financiamiento ilegal de la política por parte de las empresas, Donosos señaló: “La voluntad de mi representado puede haber sido financiar partidos políticos, pero no evadir impuestos”.

Asimismo, el letrado pidió la absolución de Contesse en vista de las medidas restrictivas de las cuales ha sido objeto, tales como arresto domiciliario total, primero, por un año y un mes, y luego con arresto domiciliario nocturno. por más de cinco años.

Cohecho

En cuanto a la acusación de cohecho, Donoso señaló que la investigación se basa a su juicio en la revelación periodística que realizó en su momento la revista Qué Pasa sobre los correos electrónicos entre Contesse y Longueira.

El abogado defensor de Contesse detalló que los mismo fueron obtenidos -según el letrado- de manera “ilícita”, y que una autorización otorgada por Contesse sólo sería parcial. También recordó que denunció esto en su momento, pero que este hecho nunca se investigó, a pesar de una petición realizada con ese objeto.

En este sentido, según Donoso, los correos electrónicos usados son pruebas obtenidas con la “inobservancia de garantías fundamentales”, lo que restaría validez a los mismos.

Finalmente, detalló que no se trató de pagos realizados directamente a Longueira, para Longueira, sino que tenían como objetivo o finalidad financiar al partido UDI.

Donoso añadió, para desvirtuar las acusaciones sobre cohecho, el argumento de que cuando comenzaron los pagos a Longueira y sus fundaciones, en el año 2007, aún no había un gobierno de derecha en el poder, el cual recién fue electo en 2010, con Sebastián Piñera.

Y señaló que aunque había una afinidad política de Contesse y Longueira, ello no implica necesariamente que las gestiones políticas de Longueira hayan sido en favor de la empresa SQM.