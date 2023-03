Presidente Boric condena asesinato a carabinera en Quilpué: "Movilizaremos toda la fuerza del Estado para hacer justicia"

El crimen contra la funcionaria de Carabineros, Rita Olivares, en la comuna de Quilpué ha provocado reacciones desde el Ejecutivo, quienes ya anunciaron una querella contra los responsables.

La madrugada de este domingo, Olivares junto a compañeros acudieron al llamado de un robo a un domicilio en el sector de Belloto. Al llegar, fueron recibidos con disparos por el grupo de delincuentes (compuesto entre cuatro a cinco personas). Uno de los disparos impactó en la sargento Rita Olivares, mientras los uniformados lograron la detención de uno de los involucrados.

Según indicó el general de Carabineros, Edgard Jofré, uno de los detenidos tiene un amplio prontuario y dos órdenes de detención vigentes, habiéndose fugado de la cárcel de Valparaíso en 2021.

Desde República Dominicana, lugar donde se lleva a cabo la Cumbre Iberoamericana, el Presidente de la República, Gabriel Boric, condenó el hecho mediante su cuenta de Twitter.

"Dolor y desgarro por el cobarde asesinato de la Sargento de Carabineros Rita Olivares por delincuentes que no tienen cabida en nuestra patria", precisó el Mandatario.

Asimismo, agregó que el Estado movilizará toda su fuerza para hacer justicia.

Además, recalcó no ocupar esta situación como realizar una guerrilla política, puesto que la prioridad es ponerle freno a la delincuencia.

Les pido que no ocupemos este terrible hecho para hacer guerrilla política que de nada sirve. No me cabe duda que la prioridad de todos hoy, independiente de nuestras diferencias, es ponerle freno a la delincuencia. Unámonos como chilenos detrás de esta causa y trabajemos juntos.

— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 26, 2023