Senador Felipe Kast y la arremetida del Partido Republicano en las próximas elecciones: "He optado por ignorarlos que dedicarme hacer política pensando en ellos"

El senador por la región de La Araucanía, Felipe Kast, abordó este miércoles el avance que ha tenido el Partido Republicano de cara a las próximas elecciones del 7 de mayo donde se elegirá a los miembros del Consejo Constituyente. A recordar que Chile Vamos (UDI-RN-Evópoli) va en una lista distinta al partido de extrema derecha denominada "Chile Seguro".

Al argumentar dicha decisión, el legislador precisó en el programa "Al Pan Pan" de El Mostrador Radio que "parte de las diferencias entre Evópoli y el Partido Republicano está en el estilo de hacer política, ya que nosotros siempre vamos a estar dispuestos a escuchar argumentos y a ellos es algo que no les interese mucho".

También te puede interesar:

"Nosotros creemos que la libertad no solamente económica, sino que también es cultural, o sea, si yo decido vivir mi vida y me gusta amar a una persona del mismo sexo no quiero sentirme juzgado por una mirada como homogénea. En Evópoli la diversidad no es un problema, es una riqueza de la sociedad", prosiguió el parlamentario al profundizar las diferencias entre ambas colectividades.

"He optado por ignorarlos"

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, habló de ponerle un freno al Partido Republicano, palabras que el senador por La Araucanía intenta desligarse, ya que "prefiero no referirme mucho a ellos, prefiero hablar del trabajo de Evópoli".

"Creo que aquí más que hablar del Partido Republicano, hablemos de Evópoli y lo que lo llevó a ser como partido en su minuto, que creo que es su riqueza en buscar acuerdos, buscar justicia social, buscar el desarrollo económico", agregó.

Por último, Felipe Kast aseguro que "he optado por ignorar más bien el Partido Republicano que dedicarme a hacer política pensando en ellos todo el día".

Video vía YouTube: El Mostrador