Catalina Pérez: "Las leyes efectistas no desvían balas"

Mientras el Presidente Boric Gabriel Boric firmaba la promulgación de la Ley Naín-Retamal, la diputada y vicepresidenta de la Cámara, Catalina Pérez (Revolución Democrática), se encontraba entregando declaraciónes a distintos medio de prensa. Entre las frases que se publicaron se imprimió: “El cabo Palma no hubiese estado protegido a propósito de la Ley Naín-Retamal, porque no iba a hacer que un delincuente dejase de apuntar esa arma”. Advietiendo que aún hace falta legislación en otras materias que van mas allá del uso de la fuerza. "Las leyes efectistas no no desvían balas. Los protocolos, los procedimientos y el equipamiento la altura así lo hacen", sostiene.

Tras la muerte del cabo primero Daniel Palma, el palacio de Gobierno se transformó en una olla de reuniones y conversaciones entre los distintos poderes del Estado. Una de las preocupaciones que circulaba en el oficialismo, durante la madrugada del jueves, era la intención que tenía la bancada de parlamentarios oficialistas de llevar la ley Naín-Retamal al Tribunal Constitucional. Sin embargo, a primera hora, el Gobierno terminó con la discusión al promulgar la ley.

Si bien se esperaban algunas reacciones negativas de los legisladores oficialistas, no fue así. Más bien, respetaron la autonomía del Ejecutivo y, además, porque los liberada del foco mediático al no tener que decidir si hacer la reserva de constitucionalidad o no. Ahora , Pérez advierte que el tema de la seguridad no empezó y menos se termina con el paquete de medidas promulgadas ayer. Las medidas populistas y el aprovechamiento de la agenda por parte de la oposición también son ingredientes dentro de esta materia, dice la RD. El camino, dice, es invertir en equipamiento, formación y reformulación de los protocolos que regulan a las policías.

-Promulgadas las leyes ¿Cómo se enfrenta ahora la crisis en seguridad?

Quiero decir que estoy profundamente conmocionada con el momento que atravesamos como país. Los hechos que hemos vivido las últimas semanas, como la muerte de Carabineros como hechos de delincuencia en general, son inaceptables inaceptables para nuestra convivencia democrática. La delincuencia va en aumento y la forma de delinquir en Chile ha cambiado y ejemplo de ello es el cobarde asesinato del cabo Daniel Palma.

Eso no lo habíamos visto antes y eso requiere, sin dudas, una actualización de los protocolos sobre cómo se debe actuar en estas circunstancias para no exponer a personal policial. También debiesen existir nuevas técnicas para el control de vehículos. Lo hemos dicho desde el principio de este debate. La ley Naín Retamal no hubiese evitado la muerte de la sargento Rita Olviares o del cabo Daniel Palma. Estos casos se previenen con un fortalecimiento real del Carabineros, con más capacitaciones, mejor equipamiento y procedimientos actualizados para combatir las nuevas creaciones de delincuencia.

Recojo lo que ha indicado el propio coronel en retiro Daniel Soto sobre cambiar el tipo de casco y adoptar nuevas técnicas para el control de vehículos. Me parece que ese es el tipo de medidas que debemos empujar. Porque proveer de buen equipamiento y un entrenamiento óptimo es una responsabilidad del Estado y porque las leyes efectistas no no desvían balas. Los protocolos, los procedimientos y el equipamiento la altura así lo hacen.

-¿Qué le parece que el Gobierno se haya anticipado en las intenciones de los parlamentarios oficialistas promulgando la Ley Naín Retamal coartando la posibilidad de llevar el proyecto al Tribunal Constitucional?

Finalmente se despachó la Ley que, si bien volvió con varias mejoras desde el Senado y que respaldamos, todavía nos cabe una preocupación por la forma que se regula la legítima defensa privilegiada o las reglas de determinación de la pena.

No sólo por lo importante que es en mi visión respetar principios básicos de democracia como el debido proceso o la igualdad ante la ley, sino porque también hay que legislar con responsabilidad, teniendo muy claras las consecuencias específicas que una ley genera para las víctimas de delito.

-¿Se entiende la decisión del Gobierno entonces?

Durante el día el Gobierno decide promulgar y eso imposibilita por ley acudir al Tribunal Constitucional eso es una construcción de hechos. No es una opinión o una decisión política. Ahí yo entiendo la decisión del Gobierno, o sea, sin mayoría en el Congreso mejoró el proyecto y se comprometió con sacarlo adelante siendo respetuoso de lo que es otro poder del Estado definió. Ahora, dentro del Congreso seguimos teniendo diferencias y eso es natural para la democracia. Creo que como parlamentarios tenemos la obligación de representar nuestras convicciones firmemente, aún cuando no sean las más populares en un momento determinado .

-¿Ante esa diferencia, no se generó una tensión dentro del oficialismo entre el ejecutivo y los parlamentarios?

Yo desdramatizo la diferencia al interior de la alianza de Gobierno sobre todo en proyectos que no son del Ejecutivo. Creo que en la alianza de Gobierno tenemos la convicción de que es importante trabajar en medidas que hoy día sean efectivas para la protección de Carabineros y de la ciudadanía.

-¿Cómo cuáles?

Es urgente detener la circulación de armas, quitarlas de las manos de los delincuentes para evitar casos como los conocidos la última semana. Ahí hemos presentado proyectos, por ejemplo, para avanzar en el desarme de delincuentes y el crimen organizado. Hoy debe debatirse con urgencia. También nos parece prioritario avanzar en algo que la propia institución ha pedido, que son las reglas de uso de las fuerzas con el fin de entregar certeza a los funcionarios policiales respecto de cómo deben actuar. Creo que ahí tiene que estar puesta la prioridad la fuerza de la alianza y de su parlamentario.

-Con el asesinato del cabo Palma resurgió la idea del Estado de excepción en la comuna de Santiago. El Gobierno advierte que no es la medida prioritaria , pero no tiene complejos para implementarla ¿cree que esa medida apunta en una dirección correcta?

Creo que el Estado de Excepción no es una medida efectiva en zonas densamente pobladas como en la Región Metropolitana. Me parece que en esto hay una preocupante falta de seriedad en el debate. Cuando hay personas que, apenas ocurre un hecho lamentable como es el asesinato de un Carabinero, están apuntando al de al frente pidiéndole la renuncia a cuanta autoridad se les ocurre o cuando se señala que las disculpas no van a dar vuelta los escenarios de inseguridad, cuando hay parlamentarios o alcaldes de otras comunas que van a dar puntos de prensa al lugar de los hechos, cuando hay familiares y compañeros de trabajo sufriendo por la perdida de un compañero sólo para generar virulencia, es caer bajo.

También me parece que no está a la altura del debate que se tiene que tener, proponer soluciones poco eficientes para hacernos cargo del debate seguridad o poner esto en términos de buenos y malos. Hoy día tenemos coincidencia en la necesidad de proteger físicamente a Carabineros mediante mejor equipamiento, mediante mejor formación, tenemos que cambiar los protocolos, tenemos que avanzar en el mejoramiento de los sistemas de inteligencia para que las fuerzas policiales puedan hacer su trabajo. Además del trabajo territorial asociado a los municipios y Junto con el desarme de las bandas de delincuentes y de crimen organizado y las reglas de uso de las fuerzas que deberemos empujar a nivel transversal para hacernos cargo de manera real y efectiva de lo que está pasando en Chile.