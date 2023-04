Vicepresidente ejecutivo de Corfo anuncia que “plan de acción” del litio estará “dentro de este año”

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, remarcó que lo anunciado por el Gobierno es una “estrategia” del litio y no una “política”, por lo que, de momento, no incluye objetivos ni métricas. “La distinción entre política y estrategia hace la diferencia. Esto es una estrategia, es cómo nosotros como Gobierno nos sentimos cómodos hacia donde orientar los esfuerzos”, expresó. Si bien manifestó que “todavía no tenemos una métrica asociada a cuando o en qué año cumples con cierta condición”, apuntó que “el plan de acción” por el mineral deberá ser definido por “el Comité Corfo de Litio”, que será presidido por el Ministerio de Minería y que se elaborará en no más de dos semanas.

El vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), José Miguel Benavente, anunció que el “plan de acción” de la Estrategia Nacional del Litio, que incluye entre otras cosas, objetivos a conseguir, así como las métricas, estará disponible “dentro de este año”.

Benavente ha sido uno de los principales encargados de la elaboración de dicha estrategia junto a diversos representantes de los ministerios de Hacienda, Minería y Economía. De hecho, durante los dos últimos días se ha reunido tanto con SQM como Albermarle, los actuales y únicos explotadores de litio en Chile, en el Salar de Atacama.

También te puede interesar:

En conversación con La Segunda, el vicepresidente de Corfo respondió sobre el plan de acción de la materia prima y las aspiraciones del Gobierno, señalando que “la distinción entre política y estrategia hace la diferencia. Esto es una estrategia, es cómo nosotros como Gobierno nos sentimos cómodos hacia donde orientar los esfuerzos”.

“Todavía no tenemos una métrica asociada a cuándo o en qué año y cómo cumples con una cierta condición. Obviamente, llegar a ser número uno es una aspiración, pero sabemos que eso depende de muchos factores”, complementó.

Por otro lado, si bien Benavente sabe que “el boom” del litio es ahora, apuntó que “por eso, la idea es que ojalá puedan negociar lo más pronto posible Codelco con SQM para sacar esto lo antes posible (nueva empresa para seguir explotando en el Sala de Atacama). Los incentivos para eso están bien puestos”.

Sobre los incentivos en concreto, destacó que “primero, adelantar todo el proceso de cambio tecnológico te permite aumentar la producción. Después, extender el contrato le da seguridad a SQM desde el punto de vista de sus propios stakeholders tanto en Chile como en el extranjero, pues le reduce la incertidumbre”.

Consultado por si el Gobierno pudiese tramitar de forma inmediata un contrato de explotación (CEOL), Benavente expresó que “sí, estamos en condiciones. Es que la estrategia tiene otra parte que es el Comité Corfo de Litio. Eso lo armaremos en una semana y media a dos semanas, y una vez que esté listo ese comité, liderado por el Ministerio de Minería, allí se establecerán todos los detalles que tienen que ver con los siguientes pasos operativos”.

En complemento de lo anterior y si existe una fecha para aquello, la autoridad de Corfo anunció que estará “dentro de este año. “Va a ser el trabajo de ese comité. Pero uno puede hacer varias cosas al mismo tiempo: los CEOL son administrados por el Ministerio de Minería, y si hay interés, el Ministerio, en función de lo conversado, va a entregarlos”.

“La señal que queremos dar es que somos una institución seria, que vamos a hacer las cosas bien, que sea en beneficio de todos y maximice las ganancias para el Estado chileno. Y por tanto, haremos todo lo que esté de nuestra parte para conseguirlo. La seriedad significa que tampoco vamos a tener comportamientos oportunistas. Nosotros tenemos la esperanza, porque ambas partes nos lo han manifestado, que esta es una oportunidad que es beneficiosa para ambas partes, y por tanto debiera andar relativamente bien”, concluyó.