Senadores de oficialismo y oposición endurecen críticas contra A. Tagle y Raúl García del Servel

Mientras los senadores Juan Ignacio Latorre (RD) y José García Ruminot (RN) le atribuyen responsabilidad directa al Servel por el caso de la candidata del PDG, Karla Añes, condenada por tráfico de cocaína; los legisladores Pedro Araya y Karim Bianchi consideran que Andrés Tagle tiene responsabilidad administrativa en el error. “No basta con pedir disculpas ni con decir que se va a investigar, sino que tiene que también haber una responsabilidad y una autocrítica mayor, que no lo ha tenido ni Andrés Tagle ni el director nacional Raúl García”, señalan parlamentarios.

Con el paso de las horas, el presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle, y al director nacional del Servicio Electoral, Raúl García, comienzan a concentrar las miradas y cuestionamientos de senadores del oficialismo y la oposición por el caso de la candidata por Arica y Parinacota, Karla Añes (PDG), que fue condenada por tráfico de cocaína e inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos.

Senadores de Apruebo Dignidad, del Socialismo Democrático y de Chile Vamos no logran explicarse cómo fue posible que los funcionarios del Servel no revisaran el registro de condenas de la candidata del PDG y su inhabilitación a cargos públicos perpetua al momento de autorizar su inscripción.

Y aunque el presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle, anunció que se inició una investigación al interior del organismo para determinar por qué se calificó como hábil la candidatura de Karla Añes, para los comités de senadores del PS, PPD, Independientes y RN no es suficiente ante un error de estas características.

“Tagle está equivocado, la Constitución es clara”

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), si bien evitó atribuir responsabilidades políticas o administrativas por el caso, que consideró “claramente un error” confirmó a El Mostrador que hasta el momento “el Senado no ha rehabilitado la ciudadanía de la persona que está siendo candidata por el PDG”.

En tanto, el senador del comité PPD, Pedro Araya, fue más allá y apuntó a Tagle por el escándalo. “Está equivocado el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, porque la norma constitucional es extremadamente clara. Más que tratar de justificarse, el Servel debiera dar una explicación de qué fue lo qué pasó. Es el Servel, el llamado a calificar en un primer momento qué personas reúnen o no, las condiciones para ser candidatos a una determinada elección”.

Consultado el senador Araya acerca de si el jefe del servicio tendría responsabilidad administrativa, señaló que “claramente la responsabilidad de él (Andrés Tagle) es como jefe superior del servicio, pero probablemente aquí se tendrá que determinar a través de una investigación administrativa por qué se incurrió en este error en el proceso de calificación electoral”

“Una autocrítica mayor de Andrés Tagle y el director nacional Raúl García”

Su par Karim Bianchi (IND) señaló que el proceso electoral “ha estado tan forzado e improvisado, que el Servel ha demostrado falencias en esta etapa, como no ha pasado en elecciones anteriores”.

“Para cualquier candidato se piden requisitos formales, se revisan ciertos antecedentes que incluso son menos relevantes que una condena. Acá hay una responsabilidad del Servel en no haber revisado estos antecedentes. Por tanto, el Servel, más allá de reconocer los errores, tiene que tomar medidas. No basta con pedir disculpas ni con decir que se va a investigar, sino que tiene que también haber una responsabilidad y una autocrítica mayor, que no lo ha tenido ni Andrés Tagle ni el director nacional Raúl García”, señaló el senador Bianchi a El Mostrador.

Con ellos coincidió su par socialista Juan Luis Castro. Según explicó el Servel le debe una explicación al país, ya que “no se puede conformar con que el Registro Civil le haya dicho que no había ningún problema, que los antecedentes estaban limpios, cuando hay una pérdida de la ciudadanía, que es la condena accesoria, y que le impide ocupar cargos públicos a la candidata afectada, eso no puede pasar de largo”.

Y advirtió de un nuevo problema: “Aquí hay una deuda que no sé cómo se va a despejar. La duda de la gente hoy es si no hay más casos parecidos que son muy graves y si hay otros casos parecidos sería una forma de empañar una elección. Y que un servicio de tan alto nivel cometa estos errores es muy poco entendible. Y ellos obviamente debieron haber revisado todo”

Para el senador RN José García Ruminot no solo el Servel tiene responsabilidad, sino que también el Registro Civil, dependiente del Ministerio de Justicia: “El Servel tiene responsabilidad y también el Registro Civil. Además, hay una legislación imperfecta ya que una candidatura inválida debiera significar la pérdida de los votos respectivos y sus efectos en los resultados definitivos”

En tanto el legislador de RD, Juan Ignacio Latorre, lo ocurrido con la candidata del PDG condenada por tráfico de drogas es de tal gravedad que considera “urgente develar qué ocurrió, las responsabilidades políticas del PDG y también qué pasó en el Servel que no se le alertó de esta situación”.