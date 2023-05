Claudio Orrego afirma que “el Gobierno no ha tenido un buen desempeño”

Al respecto, la autoridad regional señaló que la actual administración no ha tenido un buen desempeño. “La retórica del Presidente no da”, complementó.

El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, habló este lunes sobre el desempeño que ha tenido en este período el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Al respecto, la autoridad regional señaló que la actual administración no ha tenido un buen desempeño. “La retórica del Presidente no da”, complementó.

Orrego detalló en CNN Chile que los propios partidarios han reconocido este desempeño, acusándolos de poner en manos el futuro del Gobierno en la Convención Constitucional. “El ministro Jackson lo explicitó. Han tenido que rearmarse producto del rotundo fracaso que tuvieron y no han sido capaces porque la agenda ya no la ponen ellos, la pone el país”, acotó.

Por otro lado, el gobernador de la RM lanzó dardos contra el Ejecutivo por tener una “migración descontrolada”, aclarando que no hay un mensaje claro ni contundente en esta materia, ya que no aún no se han dado los resultados esperados.

Otra preocupación para Orrego es el tema económico, que, a su juicio, es una amenaza. “Frente a eso, creo que la retórica del Presidente y del Gobierno no da”, cerró.