Ministra Vallejo tras dichos de Piergentili: “Nadie ha eludido jamás las reflexiones políticas”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que si bien “recogemos las disculpas públicas”, desde el Ejecutivo “nos centramos en lo que es más relevante que es el hacer, el materializar los cambios. Eso es lo que a la gente que nos está escuchando le importa verdaderamente, no las discusiones o las peleas por la prensa”.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, abordó los dichos de la presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, quién criticó al oficialismo y tildó a sus votantes como unos “monos peludos”.

En entrevista con La Tercera, la timonel del PPD se refirió al estrepitoso fracaso que experimentó en las elecciones de consejeros constitucionales, donde la tienda no logró conseguir ninguno de los 50 escaños para integrar el órgano constitucional. Si bien no hizo una autocrítica personal, emplazó al Gobierno indicando que “si les quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica”.

También te puede interesar:

Tras las declaraciones, la ministra vocera de Gobierno señaló que si bien “recogemos las disculpas públicas”, desde el Ejecutivo “nos centramos en lo que es más relevante que es el hacer, el materializar los cambios. Eso es lo que a la gente que nos está escuchando le importa verdaderamente, no las discusiones o las peleas por la prensa”.

“Nadie ha eludido ni eludirá jamás las reflexiones políticas que son necesarias en todo momento, no solamente en contextos electorales o postelectorales. Lo relevante para este Gobierno y lo que hemos discutido, resuelto y acordado con los partidos es concretar”, concluyó la ministra Vallejo.