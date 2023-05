“Cometí un tremendo error”: las disculpas de Piergentili al PPD y la comunidad LGTBIQ+

La timonel del PPD indicó que “si les quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica. Sigues apapachando a ese sector con la agenda de identidad sexogenérica y todas esas leseras”. Dichas palabras no cayeron bien en el oficialismo ni en la comunidad LGTBIQ+. Tras la serie de reacciones que tuvieron sus comentarios, Piergentili quien fue invitada al programa Tolerancia Cero de CNN Chile aprovechó la oportunidad para pedir disculpas. “Antes de partir, me pedí tomarme unos minutos, porque creo que cuando las formas en política empañan el fondo, uno tiene que asumir equivocaciones”, precisó.

Críticas principalmente desde el oficialismo, la comunidad LGTBIQ+ y su propio partido, generó la entrevista publicada el pasado sábado a la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, en donde abordó el resultado de las elecciones del 7 mayo, culpando a las colaciones de Gobierno por dirigirse a “los monos peludos”.

En entrevista con La Tercera, la timonel del PPD indicó que “si les quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica. Sigues apapachando a ese sector con la agenda de identidad sexogenérica y todas esas leseras”.

También te puede interesar:

Dichas palabras no cayeron bien en el oficialismo ni en la comunidad LGTBIQ+. “En la entrevista y respecto de la relevancia de poner en agenda temáticas relativas las diversidades sexo genéricas, nos parece que las declaraciones de nuestra presidenta, son equivocas y desafortunadas y no representan el quehacer político de nuestro partido en estas materias”, comentó al respecto la vicepresidenta de la Mujer del PPD, Daniela Barrera.

Tras la serie de reacciones que tuvieron sus comentarios, Piergentili quien fue invitada al programa Tolerancia Cero de CNN Chile aprovechó la oportunidad para pedir disculpas. “Antes de partir, me pedí tomarme unos minutos, porque creo que cuando las formas en política empañan el fondo, uno tiene que asumir equivocaciones”, precisó.

“Hoy día, en mi entrevista (…) cometí un tremendo error sobre una analogía que quise hacer sobre cómo las agendas más bien identitarias no podían opacar la agenda social y económica y creo que esa analogía no resultó como yo quise”, acotó.

La timonel del PPD también se disculpó con la comunidad LGTBIQ+, el Movilh y las asociaciones de las diversidades sexuales al manifestar que “yo en lo personal no creo que sean agendas que no importan”.

Al ser consultada sobre la analogía de los ‘monos peludos’, la exsubsecretaria durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet expresó que fue “un concepto desafortunado, pero no creo que el fondo de lo que quise decir sea desafortunado”.

Video vía Twitter: @CNNChile