Subsecretario Araos descarta renuncia y anuncia investigación interna

Evitando asumir responsabilidades y descartando por ahora su renuncia, el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, se refirió a la polémica por no haber contactado a Clínica Las Condes por ocupación de camas críticas pediátricas en medio de la urgencia sanitaria por virus respiratorios.

En esa línea, ratificó que desde el Ministerio de Salud no llamaron a la clínica privada del sector oriente de Santiago, pese a que en una primera instancia afirmaron haberlo hecho.

“Pudimos constatar que no existieron registros de llamada a Clínica Las Condes. Ante esta situación, he decidido tomar las medidas administrativas adecuadas para esclarecer el hecho y las causas, con el objetivo de poder dilucidar por qué no se llamó”, sostuvo.

Según indicó posteriormente, dijo que “había sido informado” que el protocolo en estos casos se había cumplido.

“Dicho protocolo dice claramente que hay que utilizar, llamar y consultar por la disponibilidad de las distintas camas tanto en el sector público como privado, independiente si existiesen convenios”, agregó.

Araos está en la polémica tras el fallecimiento de una lactante en San Antonio, tras no ser internada en una UCI Pediátrica por falta de camas.