El round entre Schneider y Bobadilla: “Usted no es hombrecito, se le hace decir las cosas a la cara”

La diputada Emilia Schneider respondió a su par de la Cámara Baja, Sergio Bobadilla, quien le dijo “yo no payaseo, no me disfrazo de algo que no soy”. La parlamentaria reclamó “si usted fuera hombrecito, me diría en la cara lo que me dijo por Twitter ¡Y dígamelo! Porque me tiene sin cuidado”, tras una serie de intercambios a través de esa red social.

La diputada de Convergencia Social (CS), Emilia Schneider, respondió a los dichos de su par de la Cámara Baja, Sergio Bobadilla (UDI), quien a través de su cuenta de Twitter señaló que “lamento que no tengas hijos y puedas comprender lo que significa cuidar, alimentar y ver crecer a tu pequeño”.

Durante esta jornada de este martes, la parlamentaria oficialista se dirigió a su par UDI en medio de Comisión de Educación de la Cámara, y le dijo “usted no es tan hombrecito. Todo lo que le he dicho, se lo he dicho en su cara. Le dije a usted en su cara que estaba payaseando. Y si usted fuera hombrecito, me diría en la cara lo que me dijo por Twitter ¡Y dígamelo! Porque me tiene sin cuidado”.

El emplazamiento de la diputada Schneider se da luego de una serie de tweets en los que tanto la parlamentaria CS como Bobadilla discutieron sobre las propuestas de sus respectivos sectores políticos luego de los incidentes en la escuela de Talcahuano, donde ocurrieron denuncias de abuso sexual en el marco de un operativo médico.

En tanto, en la misma publicación de Bobadilla, el legislador sostuvo que “como no lo ves, hablas de cosas que no entiendes. La mejor prevención es la que se hace con la familia y no contra ella. Yo no payaseo, no me disfrazo de algo que no soy”.

Esto, en respuesta a una publicación previa de la legisladora, en la que aseguraba que “el punto central es qué respuesta le damos las autoridades a las comunidades educativas y familias para que estos hechos NO sigan ocurriendo, para prevenir”.

“No le conocemos ninguna propuesta seria diputado. Nuestro sector SI ha propuesto caminos, mientras ud. payasea”, cerraba el mensaje de la diputada en la mencionada red social.

“Usted insinuó que yo me disfrazo de mujer y a mí no me interesa contestarle nada a usted. Pero quedó claro que usted no es tan hombrecito, porque cuando yo lo increpo, se le hace”, enfatizó Schneider durante la sesión de la Cámara de Diputados.