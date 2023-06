Apuntan responsabilidad a municipio de Talcahuano: “Es un delito gravísimo, no es educación sexual”

Este miércoles 7 de junio una noticia de un conocido medio de comunicación nacional informó sobre un “procedimiento de salud sexual” en niños y niñas de un colegio de Talcahuano, sin el consentimiento de sus madres y padres, que “incluyó tocaciones” y generó indignación en apoderados. Rápidamente las críticas se volcaron al Ministerio de Educación (MINEDUC) y el Ministro Marco Ávila calificó el hecho como “gravísimo” y constitutivo de “un delito”, por lo cual se inició una investigación inmediata desde la Superintendencia de Educación. “Lo que ocurrió en la escuela de Talcahuano es un delito gravísimo, NO es educación sexual”, subrayó la diputada Schneider y apuntó a responsabilidad del alcalde Henry Campos (UDI), pues el colegio es sostenido por la Municipalidad de Talcahuano.

“Padres denuncian procedimiento de salud sexual sin consentimiento en escuela de Talcahuano” es el título de la nota publicada por Biobío el miércoles 7 de junio pasado, mismo día en que inició el Proceso Constitucional 2023 y un día después de que el Ministro de Educación, Marco Ávila, anunciara una actualización curricular para incorporar contenidos de tecnologías digitales, como programación e IA en el marco de una estrategia de Transformación Digital, un hecho “clave para la reactivación educativa”.

Las denuncias de apoderados y estudiantes de Talcahuano son gravísimas y constitutivas de delito. La Superintendencia de Educación ya inició una investigación, así como también los organismos judiciales correspondientes. 1/3 — Marco Antonio Ávila Lavanal (@ProfMarcoAvila) June 7, 2023

De acuerdo a la nota publicada por el medio de comunicación de circulación nacional, la situación la denunciaron los apoderados de la Escuela Villa Centinela Sur de Talcahuano, quienes contaron que alumnos de quinto básico “participaron de un procedimiento de salud sexual, por parte del municipio, que -acusaron- incluyó tocaciones, preguntas íntimas y hasta videos con contenido para adultos”, estableció la nota en sus primeras líneas.

Como Superintendencia de Educación comunicamos a la ciudadanía que fiscalizaremos de oficio la situación de vulneración de derechos de niñas y niños ocurrida en la comuna de Talcahuano. (1/3) — Supereduc (@supereduc_cl) June 7, 2023

Producto de la publicación, numerosas personas, referentes de espacios educativos y de la comunidad LGBTQAI+ dispararon contra el hecho y pusieron a la Educación Sexual Integral (ESI) al centro del problema.

Desde espacios conservadores vinculados a la iglesia evangélica, como la agrupación “Con Mis Hijos No Te Metas”, apuntaron al Ministro Ávila: “Esto ya pasó todos los límites Ministro Marco Antonio Ávila!! Este es el resultado de sus jornadas No Sexistas y su famosa #ESI, ¿Qué dirá ahora? No puede ser que un operativo médico en un colegio termine con Niños Llorando” y agregaron un rotundo “#FueraAvila”.

La respuesta de agrupaciones defensoras de la ESI fue rotunda para diferenciar qué es y qué no es educación sexual. Desde la Plataforma “Chile Necesita ESI”, subrayaron que el hecho sucedido “no es Educación Sexual Integral, es DELITO” y explicaron que “si no es junto a la comunidad educativa NO es ESI”; “si no es con pertinencia etaria y pedagógica NO es ESI” y “si no es respetando la intimidad y el cuerpo NO es ESI”.

Asimismo, la diputada Emilia Schneider remarcó que “es un delito gravísimo que debe ser percibido como tal” y que no se debe “confundir” con la educación sexual que según precisó, busca prevenir este tipo de situaciones “para que los niños y niñas no vean vulnerados sus derechos.”

“Estas lamentables situaciones se dan en el marco de un supuesto operativo médico”, dijo, al mismo tiempo que indicó que junto a la Diputada Camila Rojas enviarán un oficio a la municipalidad Talcahuano, ya que la institución es la sostenedora del colegio.

“Vamos exigir saber qué está ocurriendo y para que tomen todas las medidas necesarias. Me parece lamentable que un hecho tan grave, tan doloroso, algunos sectores quieran aprovecharse políticamente”, agregó.

“Esto no tiene nada que ver con la educación sexual, en Chile no hay una política de educación sexual integral, y es fundamental que distingamos este de una política que busca proteger a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país”, añadió la diputada.

La respuesta de la Municipalidad de Talcahuano

La Municipalidad de Talcahuano anunció la suspensión “de estos exámenes y estos procedimientos y operativos de nuestro establecimiento educacional hasta que se aclaren los hechos, segundo, se hizo inmediatamente la denuncia ante Carabineros, por parte de la dirección del establecimiento de educacional y con ello, al Ministerio Público, y se ordenó la investigación a la policía de investigaciones que ya se hizo presente el día de ayer al a a nuestro establecimiento educacional”, indicó el alcalde Henry Campos.

🖥️ [DECLARACIÓN PÚBLICA] Alcalde Henry Campos se refiere a los hechos ocurridos en la escuela Centinela Sur, en el marco de un operativo médico. ✅ https://t.co/WrincNof1p — MuniTalcahuano (@munitalcahuano) June 7, 2023

“También instruí se hiciera presente el día de ayer, la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, y junto con ello, se están imperando las medidas de protección en los tribunales de familia para garantizar los derechos de nuestras niñas, niños, adolescentes de nuestro establecimiento educacional. Y el día de hoy, en la mañana a primera hora instruí la realización de un usuario administrativo para esclarecer los hechos”, agregó.