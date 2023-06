Gobierno cede al ultimátum de la oposición: renuncia subsecretario Araos

Frente a las peticiones de acusación constitucional contra la ministra de Salud, Ximena Aguilera por la crisis en el sistema sanitario anunciadas por la oposición -principalmente el Partido Republicano-, el Presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos. El diputado UDI Jorge Alessandri agregó que la acusación constitucional contra la ministra de Salud, Ximena Aguilera “pierde mucho peso”. En su reemplazo, el Mandatario nombró a Osvaldo Salgado, otorrinolaringólogo y exsubsecretario de Salud de Ricardo Lagos. [ACTUALIZADA]

El Presidente Gabriel Boric acusó el ultimátum del Partido Republicano y anunció la renuncia del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, en el marco de la crisis del sector de Salud.

Recordemos que ayer, la bancada republicana de la Cámara de Diputadas y Diputados adelantó que impulsarán una acusación constitucional contra la ministra de Salud, Ximena Aguilera, si el Ejecutivo no removía de su cargo a Araos, quien -precisamente- este lunes compareció ante los medios de comunicación descartando una renuncia y anunciando una investigación interna para determinar responsables.

“Considerando la situación epidemiológica que atraviesa el país (…), cada pérdida duele mucho”, dijo el Mandatario, al inicio de su punto de prensa desde La Moneda.

“He decidido aceptar la renuncia del subsecretario Fernando Araos, a quien agradezco la gestión durante su período. En este momento, lo más importante son las personas, y no necesitamos que nadie nos distraiga de cuidar la salud de los chilenos. Las responsabilidades tienen que hacerse valer y eso es lo que estamos haciendo ahora. Lo importante es hacerse cargo de la salud de los chilenos”, añadió.

He instruido a los equipos trabajar con máximo sentido de urgencia y en coordinación con todos los equipos de salud. Quiero agradecer el trabajo esforzado del equipo de salud. En pandemia aprendimos como hacen su mejor esfuerzo, y sabemos que ahora, bajo la actual situación epidemiológica, lo están haciendo. También agradezco a exautoridades de Salud, de cualquier color político.

En su reemplazo, el Mandatario nombró a Osvaldo Salgado, otorrinolaringólogo y exsubsecretario de Salud de Ricardo Lagos, y quien inauguró la primera subsecretaría de Redes Asistenciales. “Conoce muy bien el sistema, porque en este momento no hay espacio para curva de aprendizaje. Hay que llegar a actuar. Y durante el gobierno de la expresidenta Bachelet ejerció como director del Servicio de Salud Metropolitano Sur. Confío en que la experiencia del doctor Salgado y sus credenciales transversales darán garantías a toda la población, y serán un aporte importante en materia de gestión al Ministerio de Salud”, agregó.

Durante esta jornada, el subsecretario Araos tenía que participar en una comisión especial en el Congreso, que se iba a encargar de dilucidar los detalles de la crisis del sistema de salud por el alza de virus respiratorios, y de la muerte de una lactante de dos meses en el Hospital de San Antonio, por no ser atendida al no existir camas disponibles, pese a que la Clínica Las Condes afirmó que tenían pero que desde la cartera sanitaria no se habían comunicado.

Reacciones políticas

El diputado RN Andrés Longton afirmó que espera que el Gobierno no cometa el mismo error y nombre alguien competente.

El diputado UDI Jorge Alessandri agregó que la acusación constitucional contra la ministra de Salud, Ximena Aguilera “pierde mucho peso”. “Le pedimos al Gobierno que nunca más coloque a alguien incompetente en Salud”, agregó.