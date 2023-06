Exministra Barría apunta a “voluntad de aprovechamiento político” contra autoridades del Minsal

Remarcando que esta voluntad no está presente en toda la oposición, la exjefa del Minsal aseguró que no existen antecedentes suficientes para realizar una acusación constitucional contra el subsecretario Fernando Araos o la ministra Ximena Aguilera y, por lo tanto, “un pequeño sector me parece que busca aprovecharse políticamente”. La doctora Barría afirmó que se ha llevado a cabo una exitosa campaña de invierno y que es necesario fortalecer el sistema público-privado para hacer frente a la emergencia del virus sincicial. Además, mencionó que durante una reunión el pasado lunes en La Moneda con otros exministros, el subsecretario Araos expresó que ahora comprende la situación de manera distinta.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, ha recibido múltiples solicitudes de renuncia en el Congreso Nacional debido a la muerte de una lactante en la comuna de San Antonio, a causa de complicaciones derivadas del virus sincicial. Se informó que la única cama UCI pediátrica disponible para su atención se encontraba en Arica, a más de dos mil kilómetros de distancia.

A pesar de que la Clínica Las Condes en Santiago aseguró que disponía del equipamiento necesario para tratar a la menor de dos meses, el Ministerio de Salud no estableció contacto con el centro privado. El subsecretario Araos admitió que transmitió información errónea a los medios de comunicación al afirmar que el protocolo se había seguido correctamente. Y, junto con anunciar un sumario administrativo para dar con las responsabilidades detrás de esta omisión, el médico cirujano hizo ver que no pondría su cargo a disposición, como vienen solicitando parlamentarios de oposición.

Según el médico Leonardo Ristori, jefe de Urgencia de la Clínica Indisa, el principal obstáculo para hacer frente a la crisis respiratoria en los lactantes es la escasez de especialistas en pediatría, en lugar de la falta de camas adaptadas. Ristori sostuvo en una reciente entrevista que asignar a un médico especializado en adultos para atender a un niño tan pequeño resulta complicado debido a la falta de experiencia necesaria en esta área.

Durante el programa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la ministra de Salud del primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, Soledad Barría, coincidió con la visión de que, cuando se llega a cierta deficiencia estructural de personal capacitado, entonces hay que empezar a capacitar a otro, pero esto significa un pequeño retardo. “Tenemos como país, todavía, insuficiencia estructural, tanto de camas como de recurso humano para poder cambiar una cama básica, que no es lo mismo que una cama más crítica, porque para poner un respirador a un niño pequeño es distinto, pero lo mismo hubo que hacer en pandemia con respiradores para adultos”, comentó la exsecretaria de Estado.

La exministra Barría sostuvo que el principal problema no es el tema político, sino más bien la emergencia sanitaria que estamos viviendo y “ojalá no nos distraigamos con que si renuncia o no renuncia” cierto funcionario. En ese sentido, si bien no apuntó a toda la oposición, y destacando una reunión con todos los exministros de Salud —incluidos los del gobierno anterior en La Moneda con la actual titular de la cartera la doctora Ximena Aguilera—, la académica y militante socialista Soledad Barría sentenció que “hay, de parte de algunos, la voluntad de un aprovechamiento político”.

“Creo que se ha hecho una buena campaña de invierno”

La exjefa del Minsal también abordó las críticas que en su momento el oficialismo cuando era oposición realizó al gobierno en medio de la pandemia. La doctora Barría remarcó la complejidad de estar a cargo del Ministerio de Salud y señaló que en la reunión del lunes el mismo subsecretario Araos manifestó que ahora entendía de otra manera la situación. “Este es un sistema muy complejo, con una gran responsabilidad, que es la salud de la población. Entonces, me parece que los exministros entendieron aquello y por eso fueron al ministerio con muy buena voluntad, para demostrarle al país que salud necesita de todos y todas”, comentó Barría en El Mostrador Radio.

Si bien se ha barajado la opción de acusar constitucionalmente tanto a la ministra Aguilera como al subsecretario Araos, la exministra Soledad Barría aseguró que “no hay antecedentes suficientes para ninguna acusación constitucional y, por lo tanto, aquellos que buscan acusar constitucionalmente a la ministra, aquellos que lo buscan, un pequeño sector, me parece que están buscando ese aprovechamiento político”.

“Creo que se ha hecho una buena campaña de invierno. Necesitamos unirnos y seguir adelante con las medidas que tiene que tomar la población y el fortalecimiento del sistema público-privado para poder dar cuenta de esta verdadera emergencia que estamos viviendo”, añadió, junto con sostener que juzga lo que ha hecho el Ministerio en esta campaña y, a su juicio, “no hay fallas a la Constitución que signifiquen la posibilidad de una acusación”.

Por otra parte, agregó, “esto nos distrae de la función principal, que es conducir un sector muy complejo como es el de salud. Y en pandemia tampoco prosperó ninguna de estas acusaciones. Entonces, creo que nos distrae y no se justifica”.

Finalmente, la exministra Soledad Barría instó al Gobierno a fortalecer los espacios de participación de actores relevantes en la gestión de la epidemia, destacando la importancia de la participación de los alcaldes durante la pandemia. Sugirió mejorar el trabajo con los trabajadores de la salud y enfatizó en la necesidad de estructuras organizativas y participativas para el manejo de un sector tan complejo. Además, hizo un llamado a la oposición a no aprovecharse de casos puntuales, sino a considerar el panorama general y ofrecer sugerencias constructivas al Gobierno. La médica criticó la “guerrilla parlamentaria” que considera perjudicial para el país y la salud de las personas.

Lo sucedido con la CLC, “no tiene que ver con sesgos ideológicos”

Sobre el caso de la Clínica Las Condes, la exministra Barría explicó que se dispone de 1.170 camas pediátricas habilitadas, habitualmente son cerca de 650, pero de esas estamos hablando de 836 en el sistema público y 334 en el sistema privado. “Lo que sucedió con esa clínica, en especial, dice relación con que esa clínica no cumplió las leyes laborales del país. No tiene que ver con sesgos ideológicos”, dijo.

A su juicio, el gran problema del Ministerio de Salud no es ese, es la epidemia que está sucediendo con el virus sincicial para niños y niñas. Y, de hecho, advirtió que el caso de San Antonio se puede repetir en cualquier momento porque la dinámica en salud es muy rápida.