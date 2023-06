Gobierno reporta 7.977 personas aisladas y seis desaparecidos por mal tiempo

Asimismo, tras la reunión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), la ministra del Interior, Carolina Tohá, informó de dos personas fallecidas, 3.383 damnificadas, 1.578 albergadas, 54 viviendas destruidas, 751 con daño mayor, 1.951 con daño menor, alteraciones de conectividad e interrupciones del suministro eléctrico entre las regiones de Valparaíso y Los Ríos. Cabe señalar, que el día 24 de junio se declara como zonas afectadas por Catástrofe a las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Tohá además destacó el despliegue de ministros en todas las regiones afectadas.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, informó este domingo sobre la situación del país, tras una reunión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID). “Vamos saliendo, pero se sigue pasando mal”, dijo Tohá.

“El reporte de hoy podemos decir que pasamos una noche mejor que las noches anteriores, pero sigue siendo una noche donde varias personas del país se viven situaciones difíciles, y en particular a las personas que nos están escuchando, de las distintas lesiones afectadas, particularmente en el Maule, donde está la condición más difícil, pero también en O’Higgins, también en Ñuble, también en algunas zonas de Bío Bío, donde permanecen situaciones complicadas. Les queremos mandar nuestro saludo, nuestro ánimo”.

La autoridad señaló que hay dos personas fallecidas, 3.383 damnificadas, 1.578 albergadas, 54 viviendas destruidas, 751 con daño mayor, 1.951 con daño menor, alteraciones de conectividad e interrupciones del suministro eléctrico es la afectación reportada al momento entre las regiones de Valparaíso y Los Ríos.

Asimismo, este sábado se declaró como zonas afectadas por Catástrofe a las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Fallecidos

Tohá además señaló que es posible que aumente la cifra de fallecidos. “Tenemos a esta hora, después de ya cuatro días de frente de mal tiempo, dos personas fallecidas, pero todavía hay situaciones que evaluar, que pueden hacer modificarse este número. Tenemos un total de seis personas desaparecidas”, añadió.

La ministra aludió a casos que han llegado a las comisarías a través de denuncias de personas durante las últimas horas de ayer. “Estos son casos de presunta desgracia, personas que a medida que ha mejorado el tiempo no las han encontrado y que tienen que hacerse estas búsquedas en las próximas horas”, afirmó.

Situación por región

“La situación en la noche ha significado una mejoría importante en gran parte de los territorios afectados, pero sigue habiendo situaciones que preocupan mucho”, continuó Tohá, para luego hacer un repaso de región a región.

Infraestructura

Asimismo, informó sobre problemas de infraestructura. “Los puentes ferroviarios de Longaville y Ircay tienen una afectación muy grande. Uno de ellos se cortó definitivamente ahora hace poco, en horas recientes. Hay maquinaria trabajando del MOP para recuperar plenamente la movilidad en la Ruta 5”, añadió.

Agregó que La Ruta 5 tiene tres puentes dañados en la región del Bío Bío que se están monitoreando y se están trabajando soluciones para mantener el tránsito. Y además hay otras rutas afectadas fuera de la Ruta 5.

“Tenemos cortes de ruta en nuble en el kilómetro 167 de la ruta 5 sur, que se está buscando a través de un bypass que se ha generado ahí alternativamente, hacer por esa vía la circulación, es otro de los puntos de atención que está desarrollando el MOP. Coihueco es otro punto de preocupación en la zona y se va a referir más adelante el Subsecretario de Obras Públicas a todo el trabajo que estamos haciendo tanto en esta región como en Maule, bueno en todas las regiones en particular, pero donde tenemos mayores problemas de cortes de ruta y particularmente la ruta 5 Sur”.

También anunció que para el día de hoy van a haber disponibles seis naves aéreas que van a estar apoyando, cuatro de ellas dedicadas a labores de rescate, dos de la FACH y dos de Carabineros, una de la PDI que va a estar cumpliendo distintas tareas y una contratada de Senapred para labores de monitoreo y evaluación desde el aire, especialmente viendo las zonas de mayor inundación.

Región Metropolitana

En cuanto a la Región Metropolitana, indicó que “la fragilidad que reportábamos anoche, ha ido disminuyendo esa condición de fragilidad. Tenemos más reserva, la turbiedad va bajando. Podemos estar un poco más tranquilos, pero no todavía relajarnos”.

Asimismo, indicó que sigue cortada la ruta 68 con el río Mapocho, “pero los trabajos que se han ido haciendo y el despeje que se ha ido logrando permite anticipar que ojalá en el día de hoy se pueda restituir el tránsito”.

Agregó que en Talagante, donde estuvo presente el presidente de la República Gabriel Boric el día de ayer, ya se está mirando el trabajo que viene ahora para la recuperación después de las inundaciones que hubo.

“El trabajo que hay que hacer especialmente de limpieza, del levantamiento del barro que se acumuló y está partiendo además en esa zona y en los lugares afectados de la Región Metropolitana y también en O’Higgins”.

Viajeros de fin de semana largo

Tohá además recomendó a las personas que viajaron por el fin de semana largo “que ojalá puedan distribuir sus viajes a partir de hoy, que no se concentren todos en las últimas horas de mañana porque el tránsito está muy afectado y se pueden provocar grandes aglomeraciones y estancamientos del tránsito”.

“La orientación fue no viajar pero como toda la experiencia nos muestra que no todo el mundo sigue las orientaciones, en ese caso ojalá esta sí se siga y el retorno se distribuya en distintos horarios, no toda última hora mañana para evitar que tengamos un colapso, digamos, en las últimas horas de la última jornada de este feriado de fin de semana”, dijo.

Finalmente, la autoridad destacó que después de cuatro días de frente de mal tiempo, en ningún momento ha bajado del 99% la cobertura de los servicios eléctricos, “lo cual es muy importante cuando junto con la lluvia, el frío, se corta la luz, la pesadilla es mucho más grave y compleja para las familias. Y ello ha sido posible porque hubo una preparación. Cuando se hicieron todos los trabajos que anticipaban este invierno complejo, se reforzaron los equipos de primera respuesta, las cuadrillas que trabajan en reponer el servicio cuando hay corte y eso queremos, digamos, valorarlo y agradecerlo a todas las personas que han estado trabajando en estas labores durante estos días”.

Despliegue de ministros

Tohá además destacó el despliegue de ministros en todas las regiones afectadas.”Está en la región de Valparaíso la ministra Antonia Orellana, en la región de O’Higgins viaja el ministro Giorgio Jackson, en la región de Maule ya han viajado la ministra Jessica López y la ministra Jimena Aguilera, en la región de Ñuble el ministro (Esteban) Valenzuela, en la región del Bío Bío se encuentra el ministro Juan Carlos Muñoz y aquí en la Región Metropolitana se van a desplegar los ministros Diego Pardow y el ministro (Marco Antonio) Ávila”.

En la ocasión, el subsecretario de Obras Públicas, José Andrés Herrera, informó brevemente sobre el monitoreo de 17 embalses para evaluar sus capacidades máximas, cuatro de los cuales están con excedentes, entre ellos Rapel.

Respecto de los puentes, informó de 26 puentes afectados, 11 con daño estructural y 15 con tránsito restringido o cortado por precaución, así como 24 eventos de desbordes de ríos con afectación y destrucción de defensas fluviales y pérdidas de bocatomas, inundaciones de viviendas, terrenos de vehículos y cortes de caminos también, junto con 13 caminos interrumpidos por diversos daños.