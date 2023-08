La UDI como en el chiste de los fenicios: condiciona pacto fiscal a salida de Giorgio Jackson

El anuncio del pacto fiscal del Gobierno logró generar comentarios positivos en la oposición e, incluso, no cerró puertas en el Partido Republicano. Ahora, en la UDI reiteraron el límite que vienen marcando desde hace un par de semanas a través de su presidente, Javier Macaya: “No existe ninguna conversación política posible en las reformas importantes que necesita Chile, en los diálogos políticos que son necesarios en cualquier democracia, si el ministro Giorgio Jackson sigue en el Gobierno”. El panorama, sin embargo, es diferente, puesto que la reforma se pospuso para marzo del próximo año –solicitud que había hecho la oposición– e, incluso, se incluyeron aspectos que partidos que no pertenecen al oficialismo habían propuesto. Colectividades como Evópoli y Demócratas celebraron el anuncio, mientras la UDI y Republicanos mostraron un límite más duro.

Hace cinco meses se rechazó la propuesta de reforma tributaria del Gobierno en la Cámara de Diputadas y Diputados, debido a la falta de dos votos oficialistas. En la segunda Cuenta Pública que realizó el Presidente Gabriel Boric, el pasado 1 de junio, dejó entrever que gran parte de los proyectos importantes de su Gobierno pasaban por la aprobación de la citada reforma, con la que insistiría ahora en julio. En el anuncio de este martes, el Mandatario descartó insistir en el Senado y, en su reemplazom presentó un pacto fiscal, el que excluye el aumento de la carga impositiva y se ordena en función de seis ejes que habían sido solicitados por parte de la oposición.

Entre las huestes opositoras el anuncio tuvo diferentes recepciones. En Chile Vamos, tanto Evópoli como RN, mostraron un ánimo de diálogo para con el pacto fiscal, sin embargo, desde la UDI y Republicanos marcaron un límite más duro. Incluso, desde el gremialismo siguen condicionando el diálogo a la permanencia del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, en el Gobierno.

En efecto, las reacciones desde la UDI tras los dichos del Presidente marcaron la diferencia frente a los otros partidos opositores. El diputado Cristián Labbé criticó el anuncio, advirtiendo que “no sé de qué pacto está hablando, si no ha conversado con todas las personas”. Y agregó que “un pacto necesita de varios para llegar a un acuerdo y hoy día no tiene a todos los actores en este pacto”. Si bien reconoció que sí han recibido invitaciones por parte del Ejecutivo para conversar sobre este tema, sostuvo que “el Presidente también tiene que dar señales de que va a ser un Gobierno en el cual va a empezar a velar por los chilenos y no por sus propios ministros”.

Labbé agregó que “mientras el Presidente no haga un cambio de gabinete y no le diga a todo Chile que Jackson hoy día no es garante de seguir como ministro (…), hoy día nosotros vamos a seguir en el mismo pie que hemos sostenido”. El timonel del partido, el senador Javier Macaya –a través de su Twitter–, también marcó la misma línea: “‘Pacto’ es un acuerdo al menos entre 2 partes. Si la invitación parte sin asumir las responsabilidades políticas de la corrupción y se saltan norma de no poder sin 2/3 de senadores repetir ideas matrices de un proyecto rechazado antes de 1 año, es difícil construirlo”.

El subjefe de la bancada del Partido Republicano en la Cámara, Agustín Romero, calificó la cadena nacional del Presidente como “un punto de prensa”, pues –según su criterio– “lo que nosotros vimos son solamente anuncios vagos de problemas que nosotros ya hemos muchas veces denunciado, muchas veces hecho presente”. Respecto al pacto, afirmó que desde su partido están “100% con las medidas que al Presidente le gustaría solucionar, ahora, con lo que no estamos de acuerdo es con los instrumentos”.

Sobre la posibilidad de participar en las negociaciones de la propuesta del Ejecutivo, sostuvo que se sumarían “a cualquier pacto fiscal que permita primero, obviamente, perseguir la elusión y la evasión, pero no con un denunciante anónimo pagado”. Además, otro punto relevante que pretenden sumar a la discusión “es cualquier medida que permita mejor gestión pública”, puntualizó el diputado Romero.

Respecto a la permanencia del ministro Jackson en el gabinete, no hizo referencia, aunque sí planteó que el caso Convenios enloda el debate. Para eso, dijo esperar que “el Gobierno entregue una propuesta robusta de pacto fiscal, porque ahí está el pacto: es cómo te pones de acuerdo como Gobierno a gastar la plata que el pueblo te entrega para sus necesidades sociales”.

Por su parte, el senador republicano Rojo Edwards se mostró pesimista en relación con lo que se pretende recaudar. “US$ 8.000 millones es una cantidad altísima de recursos. Queda muy poco claro que a través de la eficiencia y la fiscalización y la refinanciación del impuesto a la renta se pueda lograr, yo creo que simplemente no es posible”, señaló.

Ahora, en cuanto a la posición de la UDI, dijo que existe una dimensión social que le pesa al Gobierno por el caso Convenios: “No va a ser posible, a mi juicio, socialmente llegar al mérito del pacto si no se soluciona la corrupción generalizada”. Sobre eso, manifestó que el diálogo es muy difícil cuando hay un caso de corrupción abierto, “sin haber tomado medidas, porque no hay ninguna responsabilidad política de alto nivel respecto a lo que ha pasado”.

La apertura opositora

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, en la edición de ayer de Gobierno Informa, profundizó en el contenido de la propuesta y también reveló cuáles han sido los actores políticos que se han mostrado con disposición a dialogar. “Este itinerario es algo que queremos construir juntos con todos los actores políticos, si la UDI se allana a conversar, por supuesto que va a ser muy bienvenida”, aseguró.

Marcel aprovechó de hacer un llamado y reveló quiénes han sido parte de las conversaciones: “Esperamos que quienes no participaron en las conversaciones anteriores ahora lo hagan. Quisiera ser bien claro. En nuestras conversaciones participaron partidos que no son de Gobierno: la Democracia Cristiana, Demócratas, el Partido de la Gente y Evópoli de Chile Vamos”.

Desde el interior de Chile Vamos afirmaron que no ha existido una bajada comunicacional en común respecto al pacto fiscal, sin embargo, consideraron que, a medida que se vaya conociendo el detalle de la propuesta del Ejecutivo, se le empezará a “bajar el volumen” a la solicitud de salida del ministro Jackson.

El senador Matías Walker (Demócratas) valoró de buena manera el pacto presentado por el Gobierno. “Lo que la gente necesita es que la economía vuelva a crecer. Desde ese punto de vista, después de haber conocido la mala cifra del Imacec –negativo de un punto–, creo que es muy relevante el pacto pro crecimiento que como Demócratas propusimos y que, de alguna manera, el ministro Marcel lo ha acogido con medidas concretas”.

Por su partel, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) también mostró una versión abierta de la oposición: “Nosotros valoramos desde Evópoli que el Presidente y el ministro Marcel hayan accedido a ampliar un plazo, a establecer un plazo de diálogo con todos los actores relevantes para construir una buena propuesta y un nuevo pacto tributario”. Lo segundo que se valora desde su partido, dijo, es que “compartimos el diagnóstico desarrollado por el Presidente en su discurso, en cuanto a lo que necesita Chile, que en definitiva es un sistema tributario moderno que permita tener una mejor recaudación, que también lo haga con mayor justicia tributaria, para poder dedicarse o enfrentar las urgencias sociales que está viviendo el país”.

Ahora bien, Guzmán apuntó a que es necesaria “una mejor recaudación, que tiene que ir de la mano de una agenda de crecimiento, de desarrollo”. Es ahí –precisó– donde su partido va a poner atención y “nos vamos a poner a disposición para poder trabajar con el Gobierno, para poder construir un pacto tributario que no responda a una ideología de turno”. Acerca de la línea que está desarrollando la UDI, el parlamentario advirtió que están cursando otra, “en la de poder participar en este diálogo”. Además –añadió–, desde Evópoli han entregado propuestas al Gobierno que han sido acogidas en el pacto fiscal, “por lo tanto, en atención a ello, no podríamos restarnos del diálogo. Al contrario, participamos y vamos a ser activos en que se cumpla y podamos tener un buen pacto”, agregó el diputado.

El ministro Marcel también reveló cómo han sido los acercamientos con los otros partidos de oposición que no han participado de los diálogos. En el caso del Partido Republicano, admitió que “tuvimos reuniones antes de la Cuenta Pública, nos pidieron información y se las entregamos, luego no hemos tenido indicaciones de interés en conversar”. En cuanto a la UDI, sostuvo que “pese a sucesivas invitaciones durante cinco meses transcurridos desde que se rechazó el proyecto en la Cámara, ellos no han podido concurrir a ninguna conversación con el Gobierno”.

Sobre RN marcó un matiz: “Han manifestado interés en conversar y ha habido postergaciones de reuniones, pero creo que con las mismas declaraciones que hemos visto de algunos de sus parlamentarios, creo que se ve una buena posibilidad de poder conversar efectivamente en esta etapa”. En dicho partido, que atraviesa por un proceso de elecciones internas, se han escuchado diferentes posiciones.

La reacción que emanó desde el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, por un lado, apuntó a que “hemos visto mucha inversión en comunicación, puesta en escena y titulares y pocas bajadas”, pero, por otro, puntualizó que “hemos visto también que el Presidente escuchó las interpelaciones de la oposición”. El jefe de bancada de diputados de RN, Frank Sauerbaum, calificó el anuncio presidencial como “positivo” y añadió que “es importante hacer un reconocimiento de que hay que poner el foco en el aumento de la productividad, en el aumento del crecimiento, la generación de inversión”. En particular, Sauerbaum consideró positivo el enfoque que se ha puesto en la mediana empresa y aseguró que “hay varios aspectos en donde vamos a poder avanzar rápido”.

Desde el ala más conservadora de RN apuntalaron un discurso más parecido al de la UDI y al de Republicanos. La senadora María José Gatica, quien está en carrera por presidir RN, tuvo duras palabras para la propuesta: “Nos parece increíble que el presidente en medio de la catástrofe política que tiene en medio del caso Fundaciones, donde todos los días nos vamos enterando de capítulos distintos con distintos actores involucrados, donde los ministros no asumen políticamente nada, y donde la Contraloría ha demostrado un deficiente control de los gastos públicos, nos enteremos de este pacto fiscal que, más que pacto, parece una lista de supermercado condicionada a la aprobación de una reforma tributaria”.

Gatica, además, advirtió que “este Gobierno no tiene interlocutores válidos para llegar a acuerdos y avanzar en estas materias” y agregó que “podrán seguir haciendo mesas de trabajo y comisiones, pero donde se avanza es en el Congreso”. En este escenario, parece ser que quién lidere RN luego de los comicios internos en agosto, le dará un color distinto a la relación entre Gobierno y oposición.