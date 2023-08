Caja fuerte encontrada en Renca corresponde a la robada desde Desarrollo Social: estaba sin puerta

Este pasado miércoles la Policía de Investigaciones levantó un operativo tras encontrar una caja fuerte en un microbasural de la comuna de Renca. Tras las peripecias correspondientes se comprobó que el objeto es la caja fuerte sustraída desde las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social el pasado 20 de julio junto a 23 computadores -también encontrados en Renca-. En su interior no se halló ningún documento o artículo. Desde el Ministerio de Desarrollo Social emitieron un comunicado reconociendo las labores de las policías y las instituciones que están investigando el caso. Asimismo, esperan que las peripecias permitan detectar a los responsables y esclarecer los hechos.

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó un operativo el día de ayer en la comuna de Renca tras encontrar una caja fuerte en Avenida Apóstol Santiago. Al respectó se activaron indagaciones para comprobar si correspondía al elemento sustraído desde el Ministerio de Desarrollo Social junto a otros 23 computadores el pasado el 20 de julio.

Durante este jueves se comunicó que tras las correspondientes pericias se confirmó la procedencia de la caja fuerte: es la que fue sustraída desde Mideso en calle Catedral, desde el centro de Santiago.

Según consignó La Tercera, la caja estaba sin su puerta, descerrajada. Además, no se encontraron documentos u otras especies que se preveían que estaba en su interior. Los funcionarios del ministerio ya la reconocieron.

Hallazgo

La caja fuerte fue levantada por la PDI y posteriormente entregada al Labocar de Carabineros. Al respecto, el subprefecto Carlos Guerra, jefe de la Biro Central Norte, detalló en el mismo medio que el objeto en cuestión fue encontrado en un microbasural, en el que gente en situación de calle arroja sus desperdicios, por lo que la caja se encontraba tapada.

Guerra precisó que tras un control de identidad policial a personas que transitaban por el sector, es que algunos vecinos comentaron que en dicha zona se encontraba una especie de caja. Tras la revisión correspondiente se comprobó que era una caja fuerte.

Sobre la documentación que se encontraba al interior de la caja fuerte y no fue encontrada, señalaron que “reiteramos que no hubo sustracción ni pérdida de información sensible y las boletas de garantías se encuentran en proceso de reposición con las entidades bancarias”.

Una caja fuerte y 23 computadores

Un sujeto mediante una videollamada se identificó como el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, para conversar con los guardias del edificio de Catedral, a quienes les indicó que había sufrido un accidente y necesitaba ingresar al edificio para reunir algunos objetos.

Tras este contacto, un grupo de personas vestidas con overoles blancos hizo ingreso al inmueble, sacando 23 computadores y una caja fuerte.

Al conocerse la denuncia y posterior noticia, las policías lograron recuperar el mismo día los equipos tecnológicos en la comuna de Renca. Dos personas fueron detenidas -un hombre y una mujer de tercera edad- tras el allanamiento. También se comprobó que la persona que se hizo pasar por el ministro Jackson está recluido al interior de la cárcel de Puente Alto.